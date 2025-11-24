Цены на дома в Украине — где продают самую дорогую недвижимость

Цены удивляют — в каких областях Украины самые дорогие дома
Украинский рынок элитной недвижимости продолжает развиваться даже в военных условиях. Спрос на дорогие частные дома не исчезает, а регионы рядом со столицей сохраняют статус территорий с наибольшей концентрацией люксового жилья.
По данным аналитиков OLX Нерухомість, Киевская область традиционно занимает первое место по стоимости индивидуальной недвижимости.
Высокая концентрация коттеджных городков, близость к столице и выгодное расположение на берегах Днепра формируют рекордные цены.
Самая высокая медианная стоимость зафиксирована в селе Плюты — 47,5 млн грн.
Именно здесь находятся наиболее известные элитные имения, что формирует статус населенного пункта как "самого дорогого" на карте Украины.
Среди других локаций с максимальными ценами выделяются:
- Козин — 39,6 млн грн;
- Лебедевка — 31,3 млн грн;
- Лесники — 25 млн грн;
- Козинцы — 20,5 млн грн;
- Романков — 17,6 млн грн;
- Ходосовка — 15,9 млн грн;
- Мощун — 15,7 млн грн;
- Кременище — 15,4 млн грн;
- Большие Дмитровичи — 14,5 млн грн.
Эти населенные пункты много лет остаются самым престижным пригородом Киева, где сосредоточены закрытые коттеджные городки и загородные виллы бизнес-класса.
Где в Украине самые высокие цены после Киевщины
Хотя разница с Киевской областью значительная, в нескольких регионах также наблюдаются высокие медианные стоимости. Лидером стала Закарпатская область — 4,1 млн грн, что объясняется туристической привлекательностью и ограниченным предложением.
Далее следуют:
- Львовская — 3,8 млн грн;
- Ивано-Франковская — 3,6 млн грн;
- Одесская — 3,3 млн грн;
- Черновицкая — 3,1 млн грн;
- Ровенская — 2,9 млн грн;
- Волынская и Винницкая — 2,6 млн грн.
Ниже средние цены на дома зафиксированы в Черкасской (869 тыс. грн), Николаевской (835 тыс. грн), Сумской (697 тыс. грн), Донецкой (538 тыс. грн) и Черниговской (420 тыс. грн) областях.
В каких городах самые дорогие дома
Среди украинских городов безоговорочным лидером остается Киев — 9,6 млн грн. Далее цены снижаются, но престижность отдельных региональных центров остается высокой.
Медианные цены составляют:
- Львов — 7,5 млн грн;
- Ужгород — 7,1 млн грн;
- Одесса — 6,6 млн грн;
- Ивано-Франковск — 5,4 млн грн;
- Черновцы — 5,2 млн грн.
В городах с относительно доступным рынком цены на частные дома колеблются от 1 млн до 2 млн грн: Сумы, Днепр, Полтава, Херсон, Николаев, Запорожье, Чернигов.
