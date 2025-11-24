Видео
Цены удивляют — в каких областях Украины самые дорогие дома

Цены удивляют — в каких областях Украины самые дорогие дома

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 10:15
обновлено: 10:18
Цены на дома в Украине — где продают самую дорогую недвижимость
Частный дом. Фото: dіm.ria

Украинский рынок элитной недвижимости продолжает развиваться даже в военных условиях. Спрос на дорогие частные дома не исчезает, а регионы рядом со столицей сохраняют статус территорий с наибольшей концентрацией люксового жилья.

По данным аналитиков OLX Нерухомість, Киевская область традиционно занимает первое место по стоимости индивидуальной недвижимости.

Читайте также:

Высокая концентрация коттеджных городков, близость к столице и выгодное расположение на берегах Днепра формируют рекордные цены.

Самая высокая медианная стоимость зафиксирована в селе Плюты — 47,5 млн грн.

Именно здесь находятся наиболее известные элитные имения, что формирует статус населенного пункта как "самого дорогого" на карте Украины.

Среди других локаций с максимальными ценами выделяются:

  • Козин — 39,6 млн грн;
  • Лебедевка — 31,3 млн грн;
  • Лесники — 25 млн грн;
  • Козинцы — 20,5 млн грн;
  • Романков — 17,6 млн грн;
  • Ходосовка — 15,9 млн грн;
  • Мощун — 15,7 млн грн;
  • Кременище — 15,4 млн грн;
  • Большие Дмитровичи — 14,5 млн грн.

Эти населенные пункты много лет остаются самым престижным пригородом Киева, где сосредоточены закрытые коттеджные городки и загородные виллы бизнес-класса.

Где в Украине самые высокие цены после Киевщины

Хотя разница с Киевской областью значительная, в нескольких регионах также наблюдаются высокие медианные стоимости. Лидером стала Закарпатская область — 4,1 млн грн, что объясняется туристической привлекательностью и ограниченным предложением.

Далее следуют:

  • Львовская — 3,8 млн грн;
  • Ивано-Франковская — 3,6 млн грн;
  • Одесская — 3,3 млн грн;
  • Черновицкая — 3,1 млн грн;
  • Ровенская — 2,9 млн грн;
  • Волынская и Винницкая — 2,6 млн грн.

Ниже средние цены на дома зафиксированы в Черкасской (869 тыс. грн), Николаевской (835 тыс. грн), Сумской (697 тыс. грн), Донецкой (538 тыс. грн) и Черниговской (420 тыс. грн) областях.

В каких городах самые дорогие дома

Среди украинских городов безоговорочным лидером остается Киев — 9,6 млн грн. Далее цены снижаются, но престижность отдельных региональных центров остается высокой.

Медианные цены составляют:

  • Львов — 7,5 млн грн;
  • Ужгород — 7,1 млн грн;
  • Одесса — 6,6 млн грн;
  • Ивано-Франковск — 5,4 млн грн;
  • Черновцы — 5,2 млн грн.

В городах с относительно доступным рынком цены на частные дома колеблются от 1 млн до 2 млн грн: Сумы, Днепр, Полтава, Херсон, Николаев, Запорожье, Чернигов.

Как сообщалось, официальное оформление пристройки является обязательной процедурой, поскольку необходимо юридически зафиксировать любые изменения параметров существующего здания. Это можно сделать как до начала, так и после завершения строительных работ, при условии, что в процессе строительства не были нарушены права третьих лиц.

Также мы рассказывали, что законодательство позволяет регистрацию дома на двух владельцев, но ключевым условием является совместное участие и письменное согласие всех совладельцев на эту процедуру. Без подтверждения их согласия государственный регистратор не имеет права вносить данные в реестр. В случае возникновения каких-либо споров между сторонами, их решение возможно исключительно в судебном порядке.

недвижимость деньги жилье цены дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
