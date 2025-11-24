Цены на дома в Украине — где продают самую дорогую недвижимость

Частный дом. Фото: dіm.ria

Украинский рынок элитной недвижимости продолжает развиваться даже в военных условиях. Спрос на дорогие частные дома не исчезает, а регионы рядом со столицей сохраняют статус территорий с наибольшей концентрацией люксового жилья.

По данным аналитиков OLX Нерухомість, Киевская область традиционно занимает первое место по стоимости индивидуальной недвижимости.

Высокая концентрация коттеджных городков, близость к столице и выгодное расположение на берегах Днепра формируют рекордные цены.

Самая высокая медианная стоимость зафиксирована в селе Плюты — 47,5 млн грн.

Именно здесь находятся наиболее известные элитные имения, что формирует статус населенного пункта как "самого дорогого" на карте Украины.

Среди других локаций с максимальными ценами выделяются:

Козин — 39,6 млн грн;

Лебедевка — 31,3 млн грн;

Лесники — 25 млн грн;

Козинцы — 20,5 млн грн;

Романков — 17,6 млн грн;

Ходосовка — 15,9 млн грн;

Мощун — 15,7 млн грн;

Кременище — 15,4 млн грн;

Большие Дмитровичи — 14,5 млн грн.

Эти населенные пункты много лет остаются самым престижным пригородом Киева, где сосредоточены закрытые коттеджные городки и загородные виллы бизнес-класса.

Где в Украине самые высокие цены после Киевщины

Хотя разница с Киевской областью значительная, в нескольких регионах также наблюдаются высокие медианные стоимости. Лидером стала Закарпатская область — 4,1 млн грн, что объясняется туристической привлекательностью и ограниченным предложением.

Далее следуют:

Львовская — 3,8 млн грн;

Ивано-Франковская — 3,6 млн грн;

Одесская — 3,3 млн грн;

Черновицкая — 3,1 млн грн;

Ровенская — 2,9 млн грн;

Волынская и Винницкая — 2,6 млн грн.

Ниже средние цены на дома зафиксированы в Черкасской (869 тыс. грн), Николаевской (835 тыс. грн), Сумской (697 тыс. грн), Донецкой (538 тыс. грн) и Черниговской (420 тыс. грн) областях.

В каких городах самые дорогие дома

Среди украинских городов безоговорочным лидером остается Киев — 9,6 млн грн. Далее цены снижаются, но престижность отдельных региональных центров остается высокой.

Медианные цены составляют:

Львов — 7,5 млн грн;

Ужгород — 7,1 млн грн;

Одесса — 6,6 млн грн;

Ивано-Франковск — 5,4 млн грн;

Черновцы — 5,2 млн грн.

В городах с относительно доступным рынком цены на частные дома колеблются от 1 млн до 2 млн грн: Сумы, Днепр, Полтава, Херсон, Николаев, Запорожье, Чернигов.

