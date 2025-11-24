Ціни на будинки в Україні — де продають найдорожчу нерухомість

Ціни дивують — в яких областях України найдорожчі будинки
Український ринок елітної нерухомості продовжує розвиватись навіть у воєнних умовах. Попит на дорогі приватні будинки не зникає, а регіони поруч зі столицею зберігають статус територій із найбільшою концентрацією люксового житла.
За даними аналітиків OLX Нерухомість, Київська область традиційно займає перше місце за вартістю індивідуальної нерухомості.
Висока концентрація котеджних містечок, близькість до столиці та вигідне розташування на берегах Дніпра формують рекордні ціни.
Найвищу медіанну вартість зафіксовано у селі Плюти — 47,5 млн грн.
Саме тут знаходяться найбільш відомі елітні маєтки, що формує статус населеного пункту як "найдорожчого" на мапі України.
Серед інших локацій з максимальними цінами виділяються:
- Козин — 39,6 млн грн;
- Лебедівка — 31,3 млн грн;
- Лісники — 25 млн грн;
- Козинці — 20,5 млн грн;
- Романків — 17,6 млн грн;
- Ходосівка — 15,9 млн грн;
- Мощун — 15,7 млн грн;
- Кременище — 15,4 млн грн;
- Великі Дмитровичі — 14,5 млн грн.
Ці населені пункти багато років залишаються найпрестижнішим передмістям Києва, де зосереджені закриті котеджні містечка та заміські вілли бізнес-класу.
Де в Україні найвищі ціни після Київщини
Хоча різниця з Київською областю значна, у кількох регіонах також спостерігаються високі медіанні вартості. Лідером стала Закарпатська область — 4,1 млн грн, що пояснюється туристичною привабливістю та обмеженою пропозицією.
Далі йдуть:
- Львівська — 3,8 млн грн;
- Івано-Франківська — 3,6 млн грн;
- Одеська — 3,3 млн грн;
- Чернівецька — 3,1 млн грн;
- Рівненська — 2,9 млн грн;
- Волинська та Вінницька — 2,6 млн грн.
Нижчі середні ціни на будинки зафіксовано у Черкаській (869 тис. грн), Миколаївській (835 тис. грн), Сумській (697 тис. грн), Донецькій (538 тис. грн) та Чернігівській (420 тис. грн) областях.
В яких містах найдорожчі будинки
Серед українських міст беззаперечним лідером залишається Київ — 9,6 млн грн. Далі ціни знижуються, але престижність окремих регіональних центрів залишається високою.
Медіанні ціни становлять:
- Львів — 7,5 млн грн;
- Ужгород — 7,1 млн грн;
- Одеса — 6,6 млн грн;
- Івано-Франківськ — 5,4 млн грн;
- Чернівці — 5,2 млн грн.
У містах із відносно доступним ринком ціни на приватні будинки коливаються від 1 млн до 2 млн грн: Суми, Дніпро, Полтава, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Чернігів.
Як повідомлялось, офіційне оформлення прибудови є обов'язковою процедурою, оскільки необхідно юридично зафіксувати будь-які зміни параметрів існуючої будівлі. Це можна зробити як до початку, так і після завершення будівельних робіт, за умови, що в процесі будівництва не були порушені права третіх осіб.
Також ми розповідали, що законодавство дозволяє реєстрацію будинку на двох власників, але ключовою умовою є спільна участь та письмова згода всіх співвласників на цю процедуру. Без підтвердження їхньої згоди державний реєстратор не має права вносити дані до реєстру. У разі виникнення будь-яких суперечок між сторонами, їхнє розв'язання можливе виключно в судовому порядку.
Читайте Новини.LIVE!