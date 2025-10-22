Аренда жилья в европейских столицах подорожала — сколько придется заплатить за квартиру

Люди с коробками. Фото: Freepik

Аренда жилья в Европе — это вызов, ведь цены постоянно растут, а предложение часто не успевает за спросом. В 2025 году арендная плата в ЕС выросла на 3,2% по сравнению с 2024 годом, а с 2010 года — на 28,8%.

С 2010 года стоимость жилья в ЕС выросла почти на 60,5%, тогда как аренда подорожала на 28,8%, пишет УНН со ссылкой на данные Евростата.

После короткого периода стабилизации в 2023 году рынок снова демонстрирует рост. Уже шесть кварталов подряд цены на жилье неуклонно поднимаются, увлекая за собой и арендную плату.

Аренда жилья в Лондоне

Лондон остается самой дорогой столицей Европы. Еще до масштабного вторжения средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляла около 1 775 евро, сейчас же — от 1 900 до 2 300 евро.

Двухкомнатное жилье обойдется уже в 2 700-4 000 евро в месяц.

Основная причина такой дороговизны — резкий дефицит предложения на фоне стабильно высокого спроса. В стране активно растет население, усиливается урбанизация, меняется стиль жизни.

По данным британского управления статистики (ONS), арендная плата в Великобритании за год выросла на 9%, превысив темпы инфляции.

Аренда жилья в Париже

Париж традиционно остается в верхней части рейтинга по ценам на жилье. Несмотря на общий рост по Европе, во французской столице цены почти не изменились — из-за постоянного туристического потока.

Аренда однокомнатной квартиры в среднем стоит 1 300-1 400 евро в месяц. По данным Евростата, даже зафиксировано незначительное снижение — примерно на 0,2%.

Двухкомнатная квартира обойдется в 1 900-3 500 евро, а в престижных районах — более 4 000 евро.

Париж остается городом, где стабильность цен означает не дешевизну, а предсказуемость: спрос здесь никогда не падает.

Аренда жилья в Дублине

В столице Ирландии аренда жилья с 2010 года подорожала на 117%. Сегодня за однокомнатную квартиру просят в среднем 1 400-1 500 евро, хотя можно найти и более скромные варианты — 700-900 евро.

Двухкомнатная квартира в Дублине стоит не менее 2 500 евро, но реальные цены в привлекательных районах часто достигают 4-4,5 тысяч евро.

Такая динамика объясняется нехваткой нового жилья - строительство не успевает за спросом, а рынок аренды перегружен заявками.

Аренда жилья в Берлине

Берлин сегодня переживает дефицит жилья из-за большого потока мигрантов, в том числе и из Украины. Это спровоцировало рост стоимости аренды до исторических максимумов.

Однокомнатную квартиру в сентябре 2025 года можно найти от 700 евро, но в центральных районах цены достигают 1 500 евро. Двухкомнатная квартира стоит от 1 700 до 2 200 евро.

Немецкое законодательство особенно защищает арендаторов, поэтому владельцы тщательно подбирают жильцов. Предпочтение отдается долгосрочным договорам, тогда как аренда на месяц практически отсутствует.

Аренда жилья в Варшаве

Польская столица считается самым стабильным рынком аренды в Центральной Европе, хотя и не самым дешевым. Сюда массово приезжают украинцы, студенты и специалисты из других стран, поэтому конкуренция за квартиры остается высокой.

Всего с 2010 года аренда в Польше подорожала на 104%. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Варшаве — 4 400-5 900 злотых (примерно 999-1 300 евро). Двухкомнатные квартиры стоят 1 400-2 000 евро.

Для тех, кто ищет комфортное, но относительно недорогое жилье в столице ЕС, Варшава — один из лучших вариантов.

Аренда жилья в других столицах Европы

В большинстве стран ЕС за последний год аренда подорожала на 3,2%, а за квартал — на 0,7%. В период с 2010 по 2025 год цены выросли в 26 государствах ЕС.

Наибольшее подорожание зафиксировано:

в Эстонии — на 218%;

в Литве — на 192%;

в Венгрии — на 125%.

Единственная страна, где аренда подешевела, — Греция (на 9%).

Дешевле всего арендовать жилье можно в столице Северной Македонии — Скопье. Там однокомнатная квартира стоит около 250 евро в месяц, и цена остается стабильной уже несколько лет.

Как сообщалось, Еврокомиссия анонсировала значительные изменения в сфере аренды жилья, стремясь урегулировать рынок через такие платформы, как Airbnb и Booking.com. Эти нововведения направлены на преодоление жилищного кризиса, охватившего большинство стран Евросоюза, и наведение порядка в этой области.

Также мы рассказывали, что налоговые органы Польши усилили контроль за краткосрочной арендой жилья. Следовательно, даже сдача обычной квартиры через платформы типа Airbnb или Booking.com теперь может быть классифицирована как гостиничный бизнес. Это знаменует существенное ужесточение правил для арендодателей.