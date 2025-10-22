Оренда житла в європейських столицях подорожчала — скільки доведеться заплатити за квартиру

Люди з коробками. Фото: Freepik

Оренда житла в Європі — це виклик, адже ціни постійно зростають, а пропозиція часто не встигає за попитом. У 2025 році орендна плата в ЄС зросла на 3,2% порівняно з 2024 роком, а з 2010 року — на 28,8%.

З 2010 року вартість житла в ЄС виросла майже на 60,5%, тоді як оренда подорожчала на 28,8%, пише УНН з посиланням на дані Євростату.

Після короткого періоду стабілізації у 2023 році ринок знову демонструє зростання. Уже шість кварталів поспіль ціни на житло невпинно зростають, тягнучи за собою й орендну плату.

Оренда житла в Лондоні

Лондон залишається найдорожчою столицею Європи. Ще до масштабного вторгнення середня ціна оренди однокімнатної квартири становила близько 1 775 євро, нині ж — від 1 900 до 2 300 євро.

Двокімнатне житло обійдеться вже у 2 700-4 000 євро на місяць.

Основна причина такої дорожнечі — різкий дефіцит пропозиції на тлі стабільно високого попиту. У країні активно зростає населення, посилюється урбанізація, змінюється стиль життя. За даними британського управління статистики (ONS), орендна плата у Великій Британії за рік зросла на 9%, перевищивши темпи інфляції.

Оренда житла в Парижі

Париж традиційно залишається у верхній частині рейтингу за цінами на житло. Попри загальне зростання по Європі, у французькій столиці ціни майже не змінилися — через постійний туристичний потік.

Оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 1 300-1 400 євро на місяць. За даними Євростату, навіть зафіксовано незначне зниження — приблизно на 0,2%.

Двокімнатна квартира обійдеться в 1 900-3 500 євро, а у престижних районах — понад 4 000 євро.

Париж залишається містом, де стабільність цін означає не дешевизну, а передбачуваність: попит тут ніколи не падає.

Оренда житла в Дубліні

У столиці Ірландії оренда житла з 2010 року подорожчала на 117%. Сьогодні за однокімнатну квартиру просять у середньому 1 400-1 500 євро, хоча можна знайти і скромніші варіанти — 700-900 євро.

Двокімнатна квартира у Дубліні коштує щонайменше 2 500 євро, але реальні ціни у привабливих районах часто сягають 4-4,5 тисячі євро.

Така динаміка пояснюється браком нового житла — будівництво не встигає за попитом, а ринок оренди перевантажений заявками.

Оренда житла в Берліні

Берлін сьогодні переживає дефіцит житла через великий потік мігрантів, зокрема й з України. Це спровокувало зростання вартості оренди до історичних максимумів.

Однокімнатну квартиру у вересні 2025 року можна знайти від 700 євро, але у центральних районах ціни сягають 1 500 євро. Двокімнатна квартира коштує від 1 700 до 2 200 євро.

Німецьке законодавство особливо захищає орендарів, тому власники ретельно добирають мешканців. Перевага надається довгостроковим договорам, тоді як оренда на місяць практично відсутня.

Оренда житла у Варшаві

Польська столиця вважається найстабільнішим ринком оренди в Центральній Європі, хоча й не найдешевшим. Сюди масово приїжджають українці, студенти й фахівці з інших країн, тож конкуренція за квартири залишається високою.

Загалом з 2010 року оренда в Польщі подорожчала на 104%. Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Варшаві — 4 400–5 900 злотих (приблизно 999-1 300 євро). Двокімнатні квартири коштують 1 400-2 000 євро.

Для тих, хто шукає комфортне, але відносно недороге житло у столиці ЄС, Варшава — один із найкращих варіантів.

Оренда житла в інших столицях Європи

У більшості країн ЄС за останній рік оренда подорожчала на 3,2%, а за квартал — на 0,7%. У період із 2010 по 2025 рік ціни зросли у 26 державах ЄС.

Найбільше подорожчання зафіксовано:

в Естонії — на 218%;

у Литві — на 192%;

в Угорщині — на 125%.

Єдина країна, де оренда подешевшала, — Греція (на 9%).

Найдешевше орендувати житло можна у столиці Північної Македонії — Скоп’є. Там однокімнатна квартира коштує близько 250 євро на місяць, і ціна залишається стабільною вже кілька років.

Як повідомлялось, Єврокомісія анонсувала значні зміни у сфері оренди житла, прагнучи врегулювати ринок через такі платформи, як Airbnb та Booking.com. Ці нововведення спрямовані на подолання житлової кризи, що охопила більшість країн Євросоюзу, та наведення ладу в цій галузі.

Також ми розповідали, що податкові органи Польщі посилили контроль за короткостроковою орендою житла. Відтак, навіть здача звичайної квартири через платформи типу Airbnb або Booking.com тепер може бути класифікована як готельний бізнес. Це знаменує суттєве посилення правил для орендодавців.