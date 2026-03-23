УБД могут не получить землю от государства: 5 типичных ошибок

Украинский военный в поле. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Получение земли для участников боевых действий выглядит простым только на первый взгляд. Закон гарантирует право, но на практике многие заявления останавливаются еще на старте. Причина — типичные ошибки, которые повторяются из года в год. В 2026 году ситуация не изменилась: льгота действует, но выигрывают те, кто действует грамотно.

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", льгота прописана в п. 14 ч. 1 ст. 12 документа, где говорится о первоочередном отводе земли.

Ошибки при выборе земельного участка

Первая и самая распространенная ситуация возникает на этапе выбора земли. Ветераны часто находят участок, который выглядит пустым, но по документам он уже может быть в аренде или иметь другое целевое назначение.

Чтобы избежать отказа, юристы Безоплатной правовой помощи советуют:

проверять участок несколько раз;

обращать внимание на статус и целевое назначение;

не выбирать землю "на глаз" без кадастровых данных.

Ошибки с документами

Вторая ошибка — неполный пакет документов. Согласно Земельному кодексу Украины, к ходатайству обязательно прилагаются графические материалы. Но это не просто скриншот из Google Maps с обведенным маркером квадратом. Это должна быть четкая выкопировка, где понятно расположение участка.

Чаще всего забывают:

ИНН или копии паспорта;

графические материалы;

подтверждение статуса УБД.

Даже одна отсутствующая справка — и заявление возвращают без рассмотрения.

Приоритет, который надо доказывать

Хотя закон дает УБД преимущество, чиновники часто рассматривают заявления "в общем потоке". Чтобы ваша льгота сработала, в тексте заявления необходимо прямо ссылаться на норму закона о первоочередности.

Если же местный совет не дает ответа в течение 30 дней — это не просто задержка, а нарушение ваших прав. В таком случае можно подавать жалобу, но лучше держать руку на пульсе и напоминать о себе звонками.

Целевое назначение земельного участка

Еще одна типичная ошибка — неправильная формулировка цели. Земля под строительство и для личного хозяйства - разные категории.

Если цель не соответствует выбранному участку, решение будет отрицательным даже при полном пакете документов.

Проект землеустройства

Получение разрешения на разработку проекта — это лишь половина дела. Затем начинается работа с землеустроителями. Поскольку государство не контролирует частные фирмы, процесс может растянуться на годы. Активный контроль сокращает срок оформления до реальных 6-10 месяцев.

Как сообщалось, даже во время войны участники боевых действий сохраняют право на землю, хотя из-за военного положения процесс бесплатной приватизации пока заблокирован. Однако в законодательстве остались определенные лазейки и исключения, которые позволяют оформить участок, не дожидаясь победы. Именно эти механизмы являются единственным реальным путем получить земельную собственность в нынешних условиях.

Частые вопросы

Как получить земельный участок во время военного положения?

На период действия военного положения бесплатная приватизация государственных или коммунальных земель остановлена. Это касается ведения сельского хозяйства, садоводства и строительства. Сейчас вы можете только арендовать участок или приобрести его на аукционе. Исключение действует только для передачи земли под объекты критической инфраструктуры.

Сколько стоит зарегистрировать земельный участок?

В 2026 году стандартный админсбор за регистрацию права собственности составляет 330 грн (срок — 5 рабочих дней). Выписка из ГЗК обойдется в 166,40 грн. Если нужно оформить документы срочно (за 2 часа), цена возрастает до 16 640 грн. Услуги нотариуса и разработка техдокументации оплачиваются отдельно.