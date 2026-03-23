УБД можуть не отримати землю від держави: 5 типових помилок

Українській військовий у полі.

Отримання землі для учасників бойових дій виглядає простим лише на перший погляд. Закон гарантує право, але на практиці багато заяв зупиняються ще на старті. Причина — типові помилки, які повторюються з року в рік. У 2026 році ситуація не змінилася: пільга діє, але виграють ті, хто діє грамотно.

Як повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", пільга прописана у в п. 14 ч. 1 ст. 12 документу, де йдеться про першочергове відведення землі.

Помилки при виборі земельної ділянки

Перша і найпоширеніша ситуація виникає на етапі вибору землі. Ветерани часто знаходять ділянку, яка виглядає порожньою, але за документами вона вже може бути в оренді або мати інше цільове призначення.

Щоб уникнути відмови, юристи Безоплатної правничої допомоги радять:

перевіряти ділянку кілька разів;

звертати увагу на статус і цільове призначення;

не обирати землю "на око" без кадастрових даних.

Помилки з документами

Друга помилка — неповний пакет документів. Згідно із Земельним кодексом України, до клопотання обов'язково додаються графічні матеріали. Але це не просто скриншот із Google Maps з обведеним маркером квадратом. Це має бути чітка викопіровка, де зрозуміло розташування ділянки.

Найчастіше забувають:

ІПН або копії паспорта;

графічні матеріали;

підтвердження статусу УБД.

Навіть одна відсутня довідка — і заяву повертають без розгляду.

Пріоритет, який треба доводити

Хоча закон дає УБД перевагу, чиновники часто розглядають заяви "в загальному потоці". Щоб ваша пільга спрацювала, у тексті заяви необхідно прямо посилатися на норму закону про першочерговість.

Якщо ж місцева рада не дає відповіді протягом 30 днів — це не просто затримка, а порушення ваших прав. У такому разі можна подавати скаргу, але краще тримати руку на пульсі й нагадувати про себе дзвінками.

Цільове призначення земельної ділянки

Ще одна типова помилка — неправильне формулювання мети. Земля під будівництво і для особистого господарства — різні категорії.

Якщо мета не відповідає обраній ділянці, рішення буде негативним навіть при повному пакеті документів.

Проект землеустрою

Отримання дозволу на розробку проєкту — це лише половина справи. Потім починається робота з землевпорядниками. Оскільки держава не контролює приватні фірми, процес може розтягнутися на роки. Активний контроль скорочує термін оформлення до реальних 6-10 місяців.

Як повідомлялось, навіть під час війни учасники бойових дій зберігають право на землю, хоча через воєнний стан процес безоплатної приватизації наразі заблокований. Проте в законодавстві залишилися певні лазівки та винятки, які дозволяють оформити ділянку, не чекаючи перемоги. Саме ці механізми є єдиним реальним шляхом отримати земельну власність у нинішніх умовах.

Також ми розповідали, що купівля землі під забудову сьогодні вимагає особливої пильності, адже наявність паперового акта більше не є беззаперечним доказом прав власності. У 2026 році лише актуальні дані з електронних реєстрів дають реальну гарантію того, що угода буде законною, а продавець — справжнім власником.

Часті питання

Як отримати земельну ділянку під час воєнного стану?

На період дії воєнного стану безоплатна приватизація державних чи комунальних земель зупинена. Це стосується ведення сільського господарства, садівництва та будівництва. Наразі ви можете лише орендувати ділянку або придбати її на аукціоні. Виняток діє тільки для передачі землі під об'єкти критичної інфраструктури.

Скільки коштує зареєструвати земельну ділянку?

У 2026 році стандартний адмінзбір за реєстрацію права власності становить 330 грн (термін — 5 робочих днів). Витяг із ДЗК обійдеться у 166,40 грн. Якщо потрібно оформити документи терміново (за 2 години), ціна зростає до 16 640 грн. Послуги нотаріуса та розробка техдокументації оплачуються окремо.