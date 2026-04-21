Цены на землю в Украине: в какой области просят 172 тысячи за гектар

Дата публикации 21 апреля 2026 04:20
Земля в Украине подорожала на 4 тысячи: какая цена за гектар весной
Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине продолжает меняться и весной 2026 года показал новый скачок цен. Стоимость гектара выросла достаточно заметно всего за один месяц. Одновременно активизировались и сделки купли-продажи.

Земля становится все более дорогим активом, который требует быстрых решений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Опендатабот.

Цена гектара земли в Украине

В марте 2026 года средняя цена одного гектара сельхозземли достигла 73 962 грн. Это более чем на 4 тысячи гривен больше, чем в феврале. Такая динамика свидетельствует о стабильном росте стоимости, даже несмотря на экономические риски.

В то же время разница между регионами остается значительной. В среднем цены колеблются от 35 668 до 172 495 грн за гектар. Фактически за стоимость одного гектара в дорогом регионе можно приобрести почти пять гектаров в более дешевом.

 

Читайте также:
Ціни на землю в Україні зросли: в якій області просять 172 тисячі за гектар - фото 1
Средняя цена земли. Графика: Опендатабот

Где самая дешевая земля в Украине

Самые низкие цены зафиксированы на юге и востоке страны. Лидером по доступности стала Херсонская область — около 35 668 грн за гектар.

Также в регионы с относительно низкой стоимостью входят:

  • Запорожская область — 41 842 грн;
  • Сумская — 41 986 грн;
  • Одесская — 43 062 грн;
  • Харьковская — 46 294 грн;
  • Донецкая — 47 022 грн;
  • Днепропетровская — 47 133 грн.

Аналитики считают, что эти показатели формируются под влиянием ситуации с безопасностью, инфраструктуры и спроса.

Где самая дорогая земля в Украине

Самые высокие цены традиционно сосредоточены на западе и вблизи столицы. Абсолютный лидер — Ивано-Франковская область, где гектар стоит в среднем 172 495 грн.

К дорогим регионам также относятся:

  • Киевская область — 161 603 грн;
  • Львовская — 125 491 грн;
  • Тернопольская — 108 845 грн;
  • Закарпатская — 103 826 грн.

Здесь решающую роль играют логистика, инвестиционная привлекательность и спрос со стороны бизнеса.

 

Цен на землю по областям. Графика: Опендатабот

Вместе с ценами растет и активность рынка. В марте было продано 23 973 гектара земли. Это более чем на 6 тысяч гектаров больше, чем в феврале.

 

Площадь проданной земли. Графика: Опендатабот

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году продажа земли в Украине требует особого внимания к юридическим деталям, чтобы не потерять значительную часть прибыли. Мало кто знает, что существуют законные способы полностью освободить такую сделку от налогообложения и сохранить каждую гривну. Однако любая неточность в бумагах грозит взысканием более 20% от цены участка, поэтому критически важно заранее разобраться во всех нюансах законодательства.

Также Новини.LIVE рассказывали, что даже в условиях военного положения владельцы приватизированной недвижимости имеют законное право оформить землю под ней, поскольку на такие случаи полный запрет не распространяется. Чтобы успешно закрепить права на участок и избежать лишних расходов, стоит заранее разобраться в актуальных процедурных нюансах.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
