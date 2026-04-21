Земля в Украине подорожала на 4 тысячи: какая цена за гектар весной

Рынок сельскохозяйственной земли в Украине продолжает меняться и весной 2026 года показал новый скачок цен. Стоимость гектара выросла достаточно заметно всего за один месяц. Одновременно активизировались и сделки купли-продажи.

Земля становится все более дорогим активом, который требует быстрых решений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Опендатабот.

Цена гектара земли в Украине

В марте 2026 года средняя цена одного гектара сельхозземли достигла 73 962 грн. Это более чем на 4 тысячи гривен больше, чем в феврале. Такая динамика свидетельствует о стабильном росте стоимости, даже несмотря на экономические риски.

В то же время разница между регионами остается значительной. В среднем цены колеблются от 35 668 до 172 495 грн за гектар. Фактически за стоимость одного гектара в дорогом регионе можно приобрести почти пять гектаров в более дешевом.

Средняя цена земли. Графика: Опендатабот

Где самая дешевая земля в Украине

Самые низкие цены зафиксированы на юге и востоке страны. Лидером по доступности стала Херсонская область — около 35 668 грн за гектар.

Также в регионы с относительно низкой стоимостью входят:

Запорожская область — 41 842 грн;

Сумская — 41 986 грн;

Одесская — 43 062 грн;

Харьковская — 46 294 грн;

Донецкая — 47 022 грн;

Днепропетровская — 47 133 грн.

Аналитики считают, что эти показатели формируются под влиянием ситуации с безопасностью, инфраструктуры и спроса.

Где самая дорогая земля в Украине

Самые высокие цены традиционно сосредоточены на западе и вблизи столицы. Абсолютный лидер — Ивано-Франковская область, где гектар стоит в среднем 172 495 грн.

К дорогим регионам также относятся:

Киевская область — 161 603 грн;

Львовская — 125 491 грн;

Тернопольская — 108 845 грн;

Закарпатская — 103 826 грн.

Здесь решающую роль играют логистика, инвестиционная привлекательность и спрос со стороны бизнеса.

Цен на землю по областям. Графика: Опендатабот

Вместе с ценами растет и активность рынка. В марте было продано 23 973 гектара земли. Это более чем на 6 тысяч гектаров больше, чем в феврале.

Площадь проданной земли. Графика: Опендатабот

