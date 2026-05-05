Аренда квартир в Украине: где в мае 2026 года цены выросли на 63%

Семья среди коробок, документы и дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Рынок аренды жилья в Украине в 2026 году продолжил рост. В большинстве крупных городов цены поднялись, а в отдельных регионах скачок оказался особенно резким.

Редакция Новини.LIVE со ссылкой на данные портала ЛУН рассказывает о динамике цен на аренду однокомнатных квартир в мае.

Где аренда квартир подорожала больше всего

Наибольший рост зафиксирован в Харькове — плюс 63% за год. Средняя стоимость аренды здесь достигла 6 500 грн. Почти такой же процент (60%) роста показало Запорожье, где цены поднялись до 8 000 грн. Этот рост аналитики объясняют постепенным возвращением людей и стабилизацией локального спроса на бюджетное жилье.

Также существенное подорожание произошло в Ивано-Франковске и Черкассах — более 30%. В Виннице и Тернополе цены выросли примерно на четверть.

Менее резкая, но стабильная динамика наблюдается в Одессе, Львове, Черновцах и Ужгороде.

Читайте также:

Сколько стоит аренда однокомнатной квартиры

По состоянию на 4 мая 2026 года цены существенно отличаются в зависимости от города. Ужгород удерживает лидерство по стоимости — более 22 тысяч гривен. Львов и Киев также остаются дорогими — около 20 тысяч и 18 тысяч соответственно.

Средний сегмент формируют Ивано-Франковск, Луцк и Черновцы с ценами от 15 до 17 тысяч гривен. Самые доступные варианты остаются в прифронтовых или менее активных рынках — в частности, в Харькове.

Цены на аренду 1-комнатной квартиры. Графика: ЛУН

Налог на аренду жилья

Украинский рынок аренды недвижимости почти полностью находится в "тени", поскольку владельцам квартир финансово невыгодно работать официально. Сейчас суммарная налоговая нагрузка достигает 23%, что заставляет арендодателей скрывать свои реальные доходы, напомнила в эфире Ранок.LIVE председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Люди на сегодня не готовы платить такие суммы. Пока государство не снизит налоги, оно не должно вмешиваться в рынок аренды", — отметила она.

Масштабы проблемы подтверждает статистика, согласно которой лишь 900 украинцев официально задекларировали доходы от сдачи жилья за год.

Глава профильного комитета убеждена, что путь к легализации лежит через экономические стимулы, а не через административное давление или искусственные ограничения стоимости. Предупреждая о рисках вмешательства в ценообразование, она добавила: "Как только начинается регулирование, оно точно не приведет к хорошим результатам".

Таким образом власти склоняются к либеральной модели, где снижение налогов станет главным инструментом вывода рынка из тени.

Как сообщали Новини.LIVE, несмотря на пессимистические ожидания экспертов, отечественная недвижимость адаптировалась к новым реалиям из-за кардинального смещения акцентов. Основной арендный спрос теперь концентрируется в тыловых логистических центрах, что спровоцировало небывалый ажиотаж и дефицит свободных площадей в этих областях.

Также Новини.LIVE рассказывали, что поиск квартиры в Украине лишь на первый взгляд кажется делом нескольких кликов, хотя на самом деле это настоящая лотерея с кучей подводных камней. Нередко даже после изнурительных осмотров арендаторы оказываются в доме, где бытовые проблемы вылезают уже после подписания соглашения. Когда же ключи на руках, а вещи распакованы, исправлять ошибки выбора становится слишком поздно и дорого.