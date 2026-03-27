Українцям пояснили, як припинити право власності на зруйноване житло

Пошкодшений від обстрілів будинок у Донецькій області. Фото: ДСНС України/Facebook

Війна залишила тисячі українців із нерухомістю, яка існує лише на папері. Багато хто відкладає юридичне оформлення "на потім", але це помилка. Поки запис є в реєстрі — на папері ви власник, а отже, несете відповідальність, сплачуєте податки (якщо немає пільг) і не можете претендувати на державні виплати.

У 2026 році механізм уже відпрацьований, але існують свої нюанси, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради.

Чому не можна просто "забути" про зруйнований будинок

Згідно зі статтею 2 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", саме запис у реєстрі є офіційним визнанням вашого права державою. Відповідно, поки ви не анулюєте цей запис, об’єкт вважається існуючим.

Якщо у квартири кілька власників, заяву мають подавати всі. Якщо майно набуте у шлюбі, згода другого з подружжя обов’язкова, навіть якщо в документах вказане лише одне прізвище.

Які документи потрібні

Для закриття розділу в ДРРП (Державному реєстрі речових прав) вам знадобиться:

Заява. Заповнюється на місці у реєстратора. Правовстановлюючі документи. Договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину тощо. Технічний звіт або Акт обстеження. Це основа для всієї процедури.

Факт знищення підтверджується актом комісійного обстеження, що складається представниками місцевої влади (ОМС).

Також критично важливо, щоб дані були внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна (РПЗМ). Без верифікації в цій системі реєстратор просто поверне вам документи.

Де подати документи та скільки це коштує

Подання можливе лише у паперовій формі через ЦНАП, державного реєстратора або приватного нотаріуса.

Електронна подача через "Дію" наразі працює переважно для подання інформаційних повідомлень, а от для юридичного припинення права власності потрібен візит.

Зазвичай звертаються в межах області розташування майна. Але для окупованих або прифронтових територій діє спрощення — звернутися можна по всій Україні.

У більшості випадків власники звільняються від адміністративного збору, якщо процедура проведена протягом п’яти робочих днів.

Коли можуть відмовити у закритті запису

Найчастіші причини відмов, з якими стикаються люди:

Арешти або застави. Якщо майно в іпотеці або під судовим арештом, закрити розділ не вийде, поки обтяження не будуть зняті (навіть якщо фізично будинку немає). Спроба припинити право на частку. Якщо будинок знищений повністю, не можна закрити право лише на свою частину — процедура стосується всього об'єкта. Невідповідність даних. Наприклад, площа в Акті обстеження не збігається з площею в Реєстрі прав.

Головне — підтвердити факт знищення та діяти синхронно з усіма співвласниками. Це дозволить уникнути відмов і пришвидшити закриття запису в реєстрі.

Що треба знати співвласникам житла

Поділ житлової площі між кількома власниками потребує чіткого розуміння юридичних нюансів, зокрема різниці між частковою та сумісною власністю, наголосив юрист Олег Козляк у коментарі Новини.LIVE.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу, тому визначення часток є критично важливим етапом", — каже фахівець.

Оптимальним сценарієм залишається мирне врегулювання через укладення нотаріального договору, що дозволяє уникнути виснажливих бюрократичних процедур. Проте за відсутності згоди єдиним виходом стає звернення до суду для встановлення порядку користування нерухомістю.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку, хоча такий шлях завжди супроводжується значними фінансовими та часовими витратами", — зауважує Козляк.

З огляду на складність процесу, судовий розгляд варто розглядати як крайній захід, коли всі можливості для компромісу вже вичерпані.

Як повідомляли Новини.LIVE, чимало власників житла вважають, що старий договір із печаткою БТІ — це залізна гарантія безпеки, і юридично вони мають рацію. Проте сьогодні суто "паперове" підтвердження прав часто стає джерелом зайвого клопоту, створюючи неочікувані перепони в найбільш критичних ситуаціях.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні чимало людей володіють нерухомістю лише фактично, не маючи на неї належних документів через втрату папок при переїздах або застарілі радянські ордери. Проте відсутність офіційного бланка в руках ще не означає втрату прав на майно, адже цю юридичну прогалину завжди можна виправити.

Часті питання

Як перевірити право власності на нерухомість?

Для перевірки права власності скористайтеся Державним реєстром речових прав. Замовте електронну інформаційну довідку через портал "Дія" або звернувшись до нотаріуса. Це дозволить підтвердити особу власника, наявність обтяжень, арештів чи застави.

Обов’язково звірте параметри об’єкта з технічним паспортом та актуальними витягами, щоб уникнути юридичних ризиків під час угоди.

Який документ підтверджує право власності на квартиру?

Основний доказ володіння житлом — це витяг із Державного реєстру речових прав. Саме електронний запис у базі даних має пріоритетну юридичну силу. Паперові ж варіанти (договори купівлі-продажу, свідоцтва про право на спадщину або дарування) тепер виступають лише правовстановлюючими підставами для внесення відомостей до цього цифрового реєстру.