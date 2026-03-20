Главная Рынок недвижимости Украинцам советуют отказаться от квартир в домах старше 15 лет

Дата публикации 20 марта 2026 20:12
Чартерные дома в центре Киева. Фото: Новини.LIVE

Покупать квартиру в Украине на вторичке сегодня — это уже не про цвет обоев или вид из окна. Сейчас на первый план выходит технический "скелет" дома. Если раньше мы закрывали глаза на старые трубы в подвале, то в 2026-м состояние коммуникаций и выносливость районных сетей стали определяющими факторами цены.

Как отметила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE, сосредоточиться на домах, которым не более 10-15 лет.

"Лучше всего рассматривать дома до 15 лет в эксплуатации. Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет — я бы вообще на них не смотрела", — подчеркивает Берещак.

Почему именно 15 лет? Это тот психологический и технический порог, за которым системы жизнеобеспечения дома начинают "сыпаться", а стоимость их содержания становится неадекватной.

Риски покупки квартиры в старых домах

Главная беда не в самих стенах, а в том, что внутри них и под землей вокруг. Старые инженерные узлы просто не рассчитаны на то количество гаджетов, бойлеров и кондиционеров, которые мы включаем сегодня.

"Инженерные коммуникации дома — это один вопрос, инженерные коммуникации района — это уже второй вопрос", - обращает внимание Берещак.

Даже если вы сделали идеальный ремонт у себя в квартире, вы остаетесь заложником гнилых магистралей района. Город не всегда успевает обновлять то, что было заложено еще в прошлом веке. Как результат — постоянные "раскопки" во дворе и перебои с водой.

Почему старые дома имеют большие теплопотери

Еще один критический момент — энергоэффективность. Старый фонд "греет улицу" за ваши деньги. Из-за отсутствия нормальной теплоизоляции счета за отопление могут быть космическими, а комфорта при этом ноль.

"В старых домах теплопотери составляют не менее 35%... иногда даже 70%", — подчеркивает эксперт.

Когда вы покупаете такое жилье, вы фактически соглашаетесь переплачивать за отопление ежемесячно, не получая желаемого тепла.

На что смотреть при выборе квартиры

Важно учитывать не только дом, но и общее состояние района. Из-за отсутствия обновления сетей города не всегда успевают за темпами застройки.

"Город не финансирует развитие инженерных коммуникаций должным образом... мы фактически живем по старым планам", — отмечает эксперт.

Это создает ситуации, когда даже новые дома подключаются к устаревшим системам.

Перед тем как отдавать задаток, попробуйте мыслить масштабами района.

Проверьте:

  1. Общую "усталость" сетей. Как часто в доме бывают аварии за последний год.
  2. Застройку вокруг. Если рядом выросли три новые 25-этажки, выдержит ли старая подстанция еще и ваш дом.
  3. Температуру в подъезде. Это лучший индикатор того, насколько дом держит тепло.

Берещак отмечает, что в 2026 году безопаснее выбирать жилье в относительно новых домах. Старый фонд все чаще связан с рисками, которые не всегда видно сразу. Поэтому главное правило — смотреть шире: не только на квартиру, а на весь дом и район.

Как сообщалось, украинская "вторичка" годами демонстрирует странную логику: старые панельки часто не уступают в цене современным комплексам, несмотря на изношенные коммуникации. Именно из-за этого ценового абсурда рынок пополнился объявлениями об "элитных хрущевках" — квартирах со свежим ремонтом, стоимость которых достигает уровня премиальных новостроек.

Также мы рассказывали, что в 2026 году эмоции отошли на второй план, уступив место расчету: сегодня покупатели ищут не "атмосферу" или высокие потолки, а энергоэффективность и готовность объекта к жизни. Несмотря на это, сталинки и хрущевки демонстрируют совершенно разную динамику продаж, ориентируясь на разные запросы и кошельки.

хрущевки купить жилье в Киеве Сталинка
Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
