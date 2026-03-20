Українцям радять відмовитись від квартир у будинках старше 15 років

Дата публікації: 20 березня 2026 20:12
Чтарі будинки в центрі Києва. Фото: Новини.LIVE

Купувати квартиру в Україні на вторинці сьогодні — це вже не про колір шпалер чи вид з вікна. Зараз на перший план виходить технічний "скелет" будинку. Якщо раніше ми заплющували очі на старі труби в підвалі, то у 2026-му стан комунікацій та витривалість районних мереж стали визначальними факторами ціни.

Як наголосила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE, зосереджуватись на будинках, яким не більше 10-15 років. 

"Краще всього розглядати будинки до 15 років в експлуатації. Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — підкреслює Берещак.

Чому саме 15 років? Це той психологічний та технічний поріг, за яким системи життєзабезпечення будинку починають "сипатися", а вартість їхнього утримання стає неадекватною.

Ризики купівлі квартири у старих будинках

Головна біда не в самих стінах, а в тому, що всередині них та під землею навколо. Старі інженерні вузли просто не розраховані на ту кількість гаджетів, бойлерів та кондиціонерів, які ми вмикаємо сьогодні. 

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — звертає увагу Берещак.

Навіть якщо ви зробили ідеальний ремонт у себе в квартирі, ви залишаєтесь заручником гнилих магістралей району. Місто не завжди встигає оновлювати те, що було закладено ще в минулому столітті. Як результат — постійні "розкопки" у дворі та перебої з водою.

Чому старі будинки мають великі тепловтрати

Ще один критичний момент — енергоефективність. Старий фонд "гріє вулицю" за ваші гроші. Через відсутність нормальної теплоізоляції рахунки за опалення можуть бути космічними, а комфорту при цьому нуль.

"У старих будинках тепловтрати становлять щонайменше 35%... подекуди навіть і 70%", — підкреслює експертка.

Коли ви купуєте таке житло, ви фактично погоджуєтеся переплачувати за опалення щомісяця, не отримуючи бажаного тепла.

На що дивитися при виборі квартири

Важливо враховувати не лише будинок, а й загальний стан району. Через відсутність оновлення мереж міста не завжди встигають за темпами забудови.

"Місто не фінансує розвиток інженерних комунікацій належним чином… ми фактично живемо за старими планами", — наголошує експертка.

Це створює ситуації, коли навіть нові будинки підключаються до застарілих систем.

Перед тим як віддавати завдаток, спробуйте мислити масштабами району. Перевірте:

  1. Загальну "втому" мереж. Як часто в будинку бувають аварії за останній рік.
  2. Забудову навколо. Якщо поруч виросли три нові 25-поверхівки, чи витримає стара підстанція ще й ваш будинок.
  3. Температуру в під’їзді. Це найкращий індикатор того, наскільки будинок тримає тепло.

Берещак наголошує, що у 2026 році безпечніше обирати житло у відносно нових будинках. Старий фонд дедалі частіше пов’язаний із ризиками, які не завжди видно одразу. Тому головне правило — дивитися ширше: не лише на квартиру, а на весь будинок і район.

Як повідомлялось, українська "вторинка" роками демонструє дивну логіку: старі панельки часто не поступаються в ціні сучасним комплексам, попри зношені комунікації. Саме через цей ціновий абсурд ринок поповнився оголошеннями про "елітні хрущовки" — квартири зі свіжим ремонтом, вартість яких сягає рівня преміальних новобудов.

Також ми розповідали, що у 2026 році емоції відійшли на другий план, поступившись місцем розрахунку: сьогодні покупці шукають не "атмосферу" чи високі стелі, а енергоефективність та готовність об’єкта до життя. Попри це, сталінки та хрущовки демонструють зовсім різну динаміку продажів, орієнтуючись на різні запити та гаманці.

Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
