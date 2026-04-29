Разрушенный дом: разрешено ли прописанному человеку получить компенсацию

Потеря жилья из-за войны — это не только эмоции, но и сложные юридические процедуры. Особенно запутанными становятся ситуации, когда владелец погиб, а в доме остались прописанные родственники. Такие случаи нередки, и механизм действий уже частично отработан.

Главное — понимать, что сама прописка не дает автоматического права на компенсацию, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на юриста Андрея Брылева.

Может ли прописанный человек получить компенсацию

Как объясняет специалист, ответ зависит от оформления наследства.

"Может, но после того, как прописанный человек приобретет право собственности на недвижимость в порядке наследования", — отмечает он.

То есть ключевое условие — стать новым владельцем. Именно к владельцу переходит право на компенсацию за єВідновленням — программа предусматривает, что выплаты получает именно тот, чье имя внесено в Реестр вещных прав.

Читайте также:

Итак, первый шаг — визит к нотариусу для открытия наследственного дела. Если человек проживал вместе с умершим на момент его смерти, он считается принявшим наследство автоматически, однако документальное подтверждение все равно необходимо.

"Наследник становится полноправным претендентом на выплаты только после получения свидетельства о праве на наследство", — говорит Брылев.

Для этого нужно предоставить нотариусу доказательства родства, документы на дом и подтверждение смерти владельца. После получения свидетельства необходимо убедиться, что право собственности зафиксировано в электронном реестре, ведь без этого подать заявку через Дію будет невозможно.

Кто имеет право на компенсацию за єВідновленням

Право на компенсацию имеют не только те, кто владел имуществом на начало войны, но и их законные преемники. Подавать заявление на возмещение за уничтоженный дом можно даже тогда, когда имущество находится на временно оккупированной территории, если техническая возможность оценки ущерба подтверждена правительственными постановлениями.

"Процесс не является автоматическим - вы должны лично инициировать подачу информационного сообщения о поврежденном имуществе", — отмечает юрист.

После того, как свидетельство о праве на наследство получено, алгоритм действий становится проще. Нужно зайти в приложение "Дія", выбрать услугу "єВідновлення" и подать заявление о получении компенсации.

Комиссия при местной власти рассмотрит обращение, проведет обследование объекта (если это физически возможно) и вынесет решение о предоставлении жилищного сертификата или средств на ремонт.

Что тормозит выплаты по єВідновленню

Даже за годы работы єВідновлення, тысячи украинских семей до сих пор не могут получить обещанную компенсацию из-за бюрократических преград в регионах, заявила председатель парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк в эфире Ранок.LIVE.

Хотя механизмы через Дію работают слаженно, реализация программы часто тормозит на уровне местного самоуправления.

"Государство нашло деньги, создало механизмы, а на местах происходит такая пробуксовка", — констатирует Шуляк.

По ее словам, именно от оперативности мэров и сельских голов зависит скорость выезда специальных комиссий для осмотра повреждений. Как объясняет депутат, "комиссия выезжает на место, фиксирует и, если нужно, организует техническую экспертизу", без чего выплаты просто невозможны.

В итоге, из-за организационной несостоятельности отдельных общин, люди остаются без помощи даже при полной готовности центра финансировать восстановление.

Как сообщали Новини.LIVE, многие ошибочно полагают, что выплаты за уничтоженное жилье доступны исключительно льготникам, хотя на самом деле программа "єВідновлення" открыта для всех, кто соответствует базовым требованиям. Наличие особого статуса не является решающим фактором для одобрения заявки, а лишь позволяет получить средства в приоритетном порядке.

Также Новини.LIVE рассказывали, что размер выплат по программе "єВідновлення" напрямую зависит от официального заключения о состоянии поврежденного имущества. Вместо субъективных оценок специалисты проводят тщательную экспертизу, чтобы определить, получит ли владелец средства на восстановление, или сертификат на покупку нового дома.