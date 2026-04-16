Регистрация в неприватизированной квартире: как выписать человека из жилья

Документы и дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ситуации с неприватизированным жильем часто вызывают путаницу: люди считают, что ордер дает пожизненные права. На самом деле это не так, и закон устанавливает четкие правила пользования таким жильем. Особенно остро встает вопрос, когда кто-то давно не проживает в квартире, но остается прописанным.

Решить такую проблему можно только через правовое поле, ведь автоматического механизма "вычеркивания" из документов не существует, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Юрия Айвазяна.

Как выписать человека из квартиры без его согласия

Главное, что надо усвоить — просто пойти в ЦПАУ и выписать такого человека из неприватизированного жилья не получится. Если квартира не является вашей частной собственностью, единственный путь лежит через судебный зал.

"Важно понимать одну юридическую деталь: ордер — это документ, который выдавался на момент заселения (право на вселение), а право на приватизацию сегодня имеют те, кто фактически прописан (зарегистрирован) в квартире и проживает в ней", — объясняет Айвазян.

Итак, если вы планируете приватизацию, но в ордере значится тот, кто давно выехал, готовьтесь к иску о признании лица утратившим право пользования помещением.

Когда человек теряет право пользования жильем

Закон предусматривает четкий критерий — срок отсутствия. Согласно статье 71 Жилищного кодекса, этот срок составляет полгода. Если человек отсутствует дольше без серьезных на то причин, его право на жилье становится очень шатким.

"Если человек не живет в квартире более 6 месяцев без уважительных причин, он теряет право пользования ею. Без суда решить этот вопрос невозможно", — отмечает адвокат.

Суд будет тщательно проверять, почему именно жилец уехал. Если это лечение, командировка или уход за родственниками, причины могут признать уважительными. В противном случае — закон будет на стороне тех, кто реально проживает дома.

Как подать иск в суд о выписке

Чтобы выиграть дело, нужно собрать доказательства того, что человек игнорирует свои обязанности нанимателя. Это могут быть акты от соседей, справки от почтовой службы о неотправленных письмах или отсутствии оплат за коммунальные услуги от имени ответчика.

"В исковом заявлении указываются данные ответчика, данные заинтересованных лиц, излагается суть требований: описывается при каких обстоятельствах лицо было зарегистрировано, в течение какого времени не проживает, другие обстоятельства", — добавляет Айвазян.

Он подчеркивает, что правильное оформление заявления согласно Гражданскому процессуальному кодексу Украины — это уже половина успеха. Лишь после решения суда, которое вступит в законную силу, орган регистрации сможет официально снять лицо с учета, открыв вам путь к полноценному владению квартирой.

