Жилые дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Купить собственное жилье в Украине за 20 000 долларов по-прежнему возможно, однако выбор зависит от города и типа недвижимости. В рамках этого бюджета на рынке представлены небольшие квартиры, трехкомнатные квартиры на вторичном рынке и частные дома с земельными участками. В то же время площадь и состояние таких объектов существенно различаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на DIM.RIA.

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Какие квартиры можно купить за 20 000 долларов

При бюджете до 20 000 долларов покупателям доступны как однокомнатные, так и многокомнатные квартиры. В то же время больший метраж не всегда означает лучшее состояние жилья или более выгодное расположение.

Среди предложений на DIM.RIA есть следующие варианты:

Кривой Рог — однокомнатная квартира площадью 40,8 кв. м за 19 500 долларов. Квартира расположена на восьмом этаже девятиэтажного дома, продается с мебелью и техникой.

Харьков — однокомнатная квартира площадью 35,2 кв. м за 19 900 долларов. Объект расположен на Салтовке, в квартире ранее был сделан капитальный ремонт.

Смолино Кировоградской области — трёхкомнатная квартира площадью 60,9 кв. м за 19 500 долларов. В квартире есть индивидуальное газовое отопление, застеклённые балкон и лоджия.

Николаев — двухкомнатная квартира площадью 44,8 кв. м за 20 000 долларов. Жилье частично требует ремонта, комнаты смежные.

Великодолинское Одесской области — однокомнатная квартира площадью 36 кв. м за 20 000 долларов. Объект расположен в жилом комплексе, продавец отмечает, что документы готовы к переоформлению.

Таким образом, при одинаковом бюджете можно найти как компактную квартиру в областном центре, так и просторное трехкомнатное жилье в небольшом населенном пункте.

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На рынке частной недвижимости за эти деньги также есть различные предложения. Некоторые дома имеют небольшую площадь, но продаются вместе с земельными участками и хозяйственными постройками.

Среди актуальных предложений можно выделить следующие:

Полтава — часть дома площадью 35 кв. м за 18 000 долларов. Объект имеет две комнаты, расположен на участке площадью 2 сотки. В доме есть газ, централизованное водоснабжение и автономное отопление.

Шпола Черкасской области — дом площадью 90 кв. м за 19 000 долларов. В нем пять комнат, а площадь земельного участка составляет 30 соток. По информации продавца, жилье требует небольшого косметического ремонта.

Лужаны Черновицкой области — дом площадью 55 кв. м за 19 500 долларов. Объект имеет две комнаты и расположен на участке площадью 12 соток. К дому подведены газ и электроэнергия.

Александровка Одесской области — дом площадью 45 кв. м за 17 500 долларов. Предложение включает земельный участок площадью почти 10 соток, газ, воду и электричество.

Сиваковцы Винницкой области — дом площадью 45 кв. м за 18 000 долларов. Вместе с жильем продается участок площадью 18 соток.

В некоторых случаях покупатели могут получить не только жилую площадь, но и дополнительную территорию для сада, огорода или хозяйства. Однако состояние дома, наличие всех коммуникаций и необходимость ремонта нужно оценивать отдельно.

На что обратить внимание при покупке недорогого жилья

Низкая цена не всегда означает, что покупка будет выгодной. Перед приобретением недвижимости стоит учесть расходы на ремонт, отопление, замену коммуникаций и обустройство помещений.

Для квартир важны состояние дома, этаж, планировка и инфраструктура поблизости. При выборе частного дома дополнительно необходимо оценить состояние крыши, фундамента, отопления, водоснабжения и земельного участка.

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