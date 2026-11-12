Молоді люди тримають в руках ключі від квартири. Фото: Magnific

З 15 січня 2027 року у державній програмі "єОселя" діятимуть нові умови кредитування для молодих українців і сімей. Люди віком до 26 років зможуть оформити іпотеку з першим внеском 10%, а для молодих родин до 35 років він становитиме 20%. Також змінять відсоткові ставки та збільшать допустиму площу й вартість житла.

Про нововведення повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Ірина Борзова в ефірі День.LIVE.

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Як зміняться умови програми єОселя

Кабінет міністрів України ухвалив постанову про оновлення умов державної програми "єОселя". Нововведення почнуть діяти з 15 січня 2027 року.

Для українців віком до 26 років, тобто до 25 років включно, перший внесок за програмою "єОселя" становитиме 10%.

Водночас кредитні ставки для цієї категорії позичальників будуть такими:

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7% — протягом перших трьох років;

10% — з четвертого до десятого року кредитування;

12% — починаючи з одинадцятого року.

"Молоді люди до 26 років зможуть оформити кредит в рамках програми "єОселя", і для них перший внесок становитиме 10%", — зазначила парламентарка.

Як змінюватимуться ставки після народження дітей

Для молодих людей і сімей передбачили можливість зменшення відсоткової ставки після народження дітей.

"З народженням першої дитини мінус 2%, з народженням другої дитини ще мінус 2% і з народженням третьої дитини ще мінус 2%", — пояснила Борзова.

Такі самі умови, за її словами, передбачатимуть і для молодих родин.

Якими будуть умови для молодих сімей

В Україні молодими сім'ями в межах програми єОселя вважаються родини, де подружжю до 35 років. Для них перший внесок становитиме 20%.

Також планують збільшити на 40% допустимі параметри житла, яке можна придбати за програмою. Йдеться як про площу квартири, так і про її вартість.

Ірина Борзова пояснила, що попередні обмеження були недостатніми для молодих родин.

"Це дуже мало, тому на 40% збільшили, відповідно, і вартість може бути більша", — зазначила нардепка.

Допустимий метраж житла залежатиме від кількості людей у родині. Борзова припустила, що максимальна площа може становити до 114 квадратних метрів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, скільки треба власних коштів для придбання житла за "єОселею". Розмір першого внеску залежить від міста та вартості квартири, а до нього додаються витрати на нотаріуса, оцінку, страхування й банківську комісію. Різниця у витратах може становити понад 700 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали, де в Україні найдешевші квартири. В деяких регіонах купити власне житло можна навіть за 20 000 доларів. При цьому за однаковий бюджет можна знайти як компактну квартиру в обласному центрі, так і просторе трикімнатне житло в меншому населеному пункті.