Приватизировали дом: кому по закону принадлежит жилье

Открытое укрытие в доме. Фото: Новини.LIVE

Если здание было приватизировано, это не означает, что его новый владелец автоматически получил право на убежище, расположенное внутри него. Верховный Суд рассмотрел дело, в котором противорадиационное убежище было передано частной компании вместе с имуществом предприятия. Однако такие защитные сооружения нельзя приватизировать, если по закону они должны оставаться в государственной или коммунальной собственности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Реклама

Почему укрытие не стало собственностью

Убежище принадлежало государству, но было закреплено за государственным предприятием. После приватизации предприятия защитное сооружение оказалось среди имущества, которое впоследствии перешло к частной компании.

Прокуратура обжаловала передачу укрытия. Причина в том, что по закону такие защитные сооружения нельзя продавать или передавать в частную собственность только потому, что приватизировали предприятие, за которым они были закреплены.

16 сентября 2026 года Большая Палата Верховного Суда поддержала позицию прокуратуры. Суд подтвердил, что приватизация предприятия сама по себе не дает права стать собственником укрытия, которое не подлежало приватизации.

Читайте также:

Может ли укрытие принадлежать владельцу здания

Даже если укрытие расположено в приватизированном здании, оно может оставаться в государственной или коммунальной собственности. Все зависит от того, какой статус имеет помещение и кому оно принадлежало ранее.

Это не означает, что все подвалы или помещения под домами принадлежат государству. Речь идет именно о защитных сооружениях, которые имеют соответствующий статус и по закону не подлежат приватизации.

Поэтому при покупке или приватизации здания важно проверять документы не только на недвижимость, но и на укрытие, если оно там есть. Сам факт того, что защитное сооружение расположено внутри здания, еще не подтверждает право собственности на него.

Кто должен содержать укрытие

Право собственности и обязанности по содержанию защитного сооружения — не одно и то же. Убежище может находиться на балансе предприятия или быть передано ему на содержание, однако это само по себе не подтверждает право собственности на него.

Поэтому при приватизации или приобретении недвижимости важно проверять документы не только на само здание, но и на расположенные в нем защитные сооружения. Если укрытие имеет отдельный правовой статус и не подлежит приватизации, его включение в состав имущества не означает, что оно законно перешло к новому владельцу.

Недавно Новини.LIVE писали, что в Испании продают целую деревню за 850 тысяч евро. В предложение входят 12 домов и 45 спален, при этом часть недвижимости требует ремонта. Такая покупка может заинтересовать тех, кто ищет необычный объект для инвестиций или туристического бизнеса.

Также Новини.LIVE рассказывали, может ли житель многоэтажного дома закрепить за собой место для автомобиля во дворе. Привычка парковаться на одном участке не делает его частным, а самовольно установленные столбики или цепи не дают права запрещать другим пользоваться территорией. Если сосед захватил парковочное место, жильцы могут обратиться в ОСМД или к управляющему дома.