Відновлення документів на квартиру: як підтвердити право власності

Житлові будинки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Втрата документів на квартиру може стати проблемою під час продажу житла, оформлення спадщини чи отримання державної компенсації. Однак загублений договір купівлі-продажу або свідоцтво про право власності не означає, що людина втратила нерухомість. В Україні передбачені механізми відновлення документів, а в окремих випадках — внесення відомостей про житло до державного реєстру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції України.

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Як відновити документи на квартиру

Порядок дій залежить від того, коли людина оформила право власності, який саме документ загубила та чи збереглися відомості про нерухомість у державних реєстрах або архівах.

Насамперед варто з'ясувати, чи зареєстроване право власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Для цього можна звернутися до нотаріуса, державного реєстратора або скористатися доступними електронними послугами.

Якщо право власності вже зареєстроване, втрата паперового витягу сама по собі не позбавляє власника його прав. Водночас для певних юридичних дій може знадобитися повторно отримати інформацію з реєстру або відновити документ, на підставі якого людина набула квартиру.

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Куди звертатися, якщо загубили договір або свідоцтво

Якщо втрачено договір купівлі-продажу, дарування чи свідоцтво про право на спадщину, варто звернутися до нотаріуса, який посвідчував або видавав документ. За письмовою заявою можна отримати його дублікат у передбаченому законодавством порядку.

Якщо документ видавав інший орган, наприклад орган місцевого самоврядування, потрібно з'ясувати, куди передали відповідні архіви, та подати запит на отримання повторного документа або його копії.

Якщо документи на квартиру оформлювали давно, інформація про право власності може зберігатися в Бюро технічної інвентаризації (БТІ) або в архівній складовій державного реєстру. У такому разі доведеться звернутися до відповідного реєстратора чи нотаріуса, щоб перевірити наявні відомості.

Що робити, якщо квартира оформлена до 2013 року

Для власників житла, право на яке оформлене до 2013 року, передбачений окремий механізм. Якщо паперові документи загубилися, пошкодилися або були знищені, відомості про квартиру можна внести до Державного реєстру речових прав на підставі архівної інформації.

Для цього потрібно звернутися до державного реєстратора через ЦНАП або до нотаріуса. Із собою слід мати паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також усі наявні копії втрачених документів чи відомості про них.

Реєстратор перевірить інформацію в електронних архівах або, за потреби, надішле запит до БТІ. Якщо право власності вдасться підтвердити, відомості про квартиру внесуть до державного реєстру.

За інформацією Міністерства юстиції, внесення до реєстру даних про право власності, набуте та оформлене до 2013 року, здійснюється безоплатно.

Що робити, якщо архіви знищені

Складніша ситуація виникає, коли квартира була зареєстрована лише в паперових документах БТІ, а архів знищений або залишився на тимчасово окупованій території. Якщо отримати підтвердження права власності іншим способом неможливо, власник може звернутися до суду.

У такому випадку потрібно зібрати всі доступні докази: копії документів, архівні довідки, відомості про попередню реєстрацію та інші матеріали, які допоможуть підтвердити право на житло. Перелік доказів і необхідність судового звернення залежать від обставин конкретної справи.

Після отримання відповідного судового рішення можна звернутися для внесення відомостей про нерухомість до Державного реєстру речових прав.

Чому не варто відкладати відновлення документів

Відсутність паперового документа не означає автоматичної втрати квартири, проте може ускладнити продаж, дарування, оформлення спадщини або отримання компенсації за пошкоджене чи знищене житло.

Особливо важливо перевірити реєстрацію нерухомості, якщо право власності оформлювали до 2013 року. Міністерство юстиції рекомендує власникам такого житла заздалегідь внести відомості до Державного реєстру речових прав, щоб у разі втрати документів не витрачати додатковий час на підтвердження права власності.

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