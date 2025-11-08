Право собственности по приобретательной давности в Украине — условия и процедура в 2025 году

Женщина с документами. Фото: Freepik

Приобретательная давность — это правовой механизм, который позволяет человеку, который долго и добросовестно пользуется чужим имуществом, официально стать его владельцем. Если никто не оспаривает такое владение в течение установленного времени, лицо может оформить право собственности через суд.

В украинском законодательстве этот инструмент определен Гражданским кодексом. Его суть в том, что фактическое пользование может перерасти в юридическую собственность, если соблюдены все требования: владение должно быть открытым, непрерывным и добросовестным.

Реклама

Читайте также:

Кто может получить право собственности по приобретательной давности

Право собственности по приобретательной давности может быть признано за любым физическим или юридическим лицом, которое длительное время пользуется имуществом, не нарушая права других.

Закон предусматривает следующие сроки:

10 лет — для недвижимого имущества, в частности квартир, домов или земельных участков;

5 лет — для движимого имущества, например, автомобиля или техники.

"Владение должно быть не скрытым, а публичным — чтобы все знали, кто фактически пользуется имуществом. Важно, чтобы за это время никто не предъявил претензий или не доказал наличие другого владельца", — отмечает адвокат Екатерина Руденька.

Условия приобретения права собственности через приобретательную давность

Чтобы получить право собственности, необходимо подтвердить несколько важных обстоятельств:

Непрерывность владения. Человек пользуется имуществом постоянно, не теряя контроль над ним. Добросовестность. Человек считает, что имеет законные основания владеть этим имуществом, даже если документов нет. Открытость. Использование не является скрытым — соседи, местные власти, коммунальные службы знают об этом. Фактическое содержание. Уплата коммунальных платежей, налогов, ремонт — все это указывает на отношение к имуществу как к собственному.

Эти критерии являются основой для дальнейшего обращения в суд. Без них суд не признает право собственности по приобретательной давности.

Как оформить право собственности по приобретательной давности через суд

Процедура оформления происходит только через суд. Для этого нужно подготовить:

письменный иск о признании права собственности;

доказательства длительного владения - квитанции, договоры, показания свидетелей, фото, акты обследований;

документы, подтверждающие, что другого собственника нет или его права не оспариваются;

подтверждение, что владение было открытым и законным.

После рассмотрения дела суд принимает решение, которое становится основанием для государственной регистрации права собственности. С этого момента лицо становится полноправным собственником.

Когда применяют приобретательную давность в Украине

Чаще всего такой способ приобретения собственности используют в ситуациях, когда:

жилье или земля остались без оформления после наследования;

утрачены правоустанавливающие документы;

имущество перешло в пользование без договора, но в течение лет им никто не оспаривал;

возникла потребность узаконить старое жилье или земельный участок, который давно используется.

Этот механизм позволяет людям, которые фактически владеют имуществом, получить законный статус владельцев и защитить себя от будущих споров.

Как сообщалось, оформление права собственности на недвижимость является ключевым условием для юридической защиты владельца, а не просто формальностью. Надлежащим образом оформленные документы являются фундаментом любой сделки с недвижимостью, защищая ее от возможных рисков. Поэтому критически важно понимать, какой именно правоустанавливающий документ подтверждает ваше право и знать порядок его получения.

Также мы рассказывали, что право собственности на недвижимость остается актуальной темой, особенно в случае совместного владения. Украинское законодательство по состоянию на 2025 год содержит четкие нормы, которые определяют перечень лиц, способных законно требовать свою долю в квартире.