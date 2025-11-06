Кто имеет право на долю в квартире и в каких случаях — правила в 2025 году

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Вопрос права собственности на недвижимость, особенно когда она является общей, всегда остается острым. В 2025 году украинское законодательство четко определяет круг лиц, которые могут законно претендовать на долю в квартире.

Это регулируется прежде всего Гражданским кодексом (ГК) и Семейным кодексом (СК).

Реклама

Читайте также:

Кто имеет долю в квартире после брака

Квартира, приобретенная во время официально зарегистрированного брака, является общей совместной собственностью супругов (ст. 60 Семейного кодекса). Формальность, на кого оформлено право собственности, не имеет значения.

При разводе имущество делится поровну - каждый из супругов получает по 1/2 квартиры (ст. 70 СК Украины). Однако суд может отступить от равенства долей, если один из супругов заботился о детях или не имел возможности зарабатывать.

"Исключения четко определены законом: все, что было приобретено до брака, получено в наследство или подарено, является личной собственностью и не делится", — отмечают в Министерстве юстиции.

Кто имеет право на часть квартиры по наследству

Если владелец квартиры умирает, право на долю переходит наследникам. Наследование регулируется шестой книгой Гражданского кодекса Украины.

Если завещания нет, наследование происходит по закону. В первую очередь право имеют дети, муж или жена и родители умершего (ст. 1261-1265 ГК Украины). Доли между ними равны.

Если таких наследников нет, к наследованию переходят родственники следующих очередей — братья, сестры, бабушки, дедушки.

Отдельно закон гарантирует обязательную долю в наследстве для несовершеннолетних или нетрудоспособных родственников. Они получают половину доли, которую имели бы по закону, даже если завещание их не упоминает (ст. 1241 ГК Украины).

Кто имеет право на долю в приватизированной квартире

Право на долю возникает также в результате приватизации государственного жилья. Согласно Закону Украины "О приватизации государственного жилищного фонда", все, кто был зарегистрирован в квартире во время приватизации, имеют равные права собственности.

Если кто-то сознательно отказался от участия в приватизации, он сохраняет право проживания, но не собственности. Доли тех, кто принимал участие, признаются равными. Это означает, что каждый становится совладельцем с юридически закрепленными правами.

Кто может получить долю в квартире по договору или решению суда

Закон допускает и другие способы приобретения доли в квартире. Собственник может передать часть имущества другому человеку по договору дарения или купли-продажи.

Кроме того, суд может установить или признать право собственности на долю в случаях раздела имущества, признания брака недействительным или выделения доли в натуре.

Общая долевая собственность также предусматривает, что каждый участник имеет определенную долю (например, 1/3 или 1/4). Такое право фиксируется при покупке или документально подтверждается соглашением сторон (ст. 356-358 ГК Украины).

Как сообщалось, в 2025 году риск потери собственности для украинцев значительно возрастает, охватывая не только традиционные причины, такие как долги, но и новые угрозы, связанные с изменением законодательства, военным положением и общественной необходимостью. Несмотря на конституционные гарантии, право частной собственности остается крайне уязвимым в условиях войны и активных реформ.

Также мы рассказывали, что после смерти владельца, раздел земельного участка между наследниками становится сложной, часто эмоционально напряженной процедурой. Чтобы сохранить право собственности и избежать конфликтов, важно найти взвешенное юридическое решение для распределения наследственной земли.