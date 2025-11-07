Какой документ подтверждает право собственности на дом в 2025 году

Мужчина с документами. Фото: Freepik

Оформление права собственности на недвижимость — это не просто формальность, а основа юридической защиты владельца. Без правильно оформленных документов любая сделка с домом может стать под угрозой. Поэтому важно знать, какой именно документ подтверждает ваше право и как его получить.

Самым главным подтверждением права собственности является выписка из Государственного реестра вещных прав (ГРВП) на недвижимое имущество. Именно она удостоверяет, что конкретное лицо является законным владельцем дома. В документе указаны все ключевые данные: адрес, площадь, регистрационный номер, информация о предыдущих владельцах, обременения (например, ипотека или арест).

Выписка формируется на основании первичных документов — договора купли-продажи, дарения, мены или наследования. Если дом переходил в собственность через суд, основанием становится соответствующее решение суда.

Какие документы нужны для подтверждения собственности

Для регистрации права собственности необходимо подать один из следующих документов:

договор купли-продажи, дарения или мены;

свидетельство о праве на наследство;

решение суда, если право установлено в судебном порядке.

Если дом был приобретен до 2013 года, право могут подтверждать старые документы — свидетельство о праве собственности или государственный акт на землю.

"Они остаются в силе, но желательно внести данные в современный электронный реестр, чтобы избежать юридических коллизий", — отмечают специалисты юридической компании Dozvil.

Как получить выписку из Государственного реестра прав

Чтобы подтвердить свое право собственности, нужно получить выписку из ГРВП. Это можно сделать как лично в Центре предоставления административных услуг, так и через электронный сервис Министерства юстиции.

Для заказа нужны:

адрес объекта;

регистрационный или кадастровый номер;

паспортные данные владельца.

После проверки система формирует выписку с индексным номером, датой выдачи, информацией о регистраторе и правоустанавливающих документах.

Что делать, если выписка утеряна

В случае потери выписки не нужно паниковать. Документ можно повторно заказать онлайн или обратившись в ЦПАУ. Поскольку все записи хранятся в электронной базе, данные о владельце не исчезают.

Актуальная выписка из Государственного реестра не только подтверждает право собственности, но и упрощает любые юридические действия с имуществом — продажу, дарение или реконструкцию.

Также важно иметь справку о техническом состоянии дома или процент готовности. Эти документы часто требуют банки, оценщики и нотариусы.

