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Главная Рынок недвижимости Кароль, Дорофеева, Данилко: какие стили выбрали звезды для своего жилья

Кароль, Дорофеева, Данилко: какие стили выбрали звезды для своего жилья

Ua ru
5 октября 2026 20:08
Дорофєєва, Кароль і Данилко: які рішення в їхніх оселях дивують найбільше (фото)
Тина Кароль поет на концерте. Фото: УНИАН

Украинские знаменитости выбирают для своих домов не только дорогую мебель и большие площади. В их домах и квартирах можно увидеть бетон, кирпич, панорамные окна, открытые кухни, гардеробные и многофункциональные комнаты. Часть таких решений можно повторить и в обычной квартире, хотя бюджет на их реализацию будет существенно отличаться.

Новини.LIVE собрали информацию о том, какие интерьерные решения выбирают украинские звезды для своих домов и что из них можно повторить в собственном жилье.

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Тина Кароль — свет, дерево и функциональность

Дом Тины Кароль оформлен преимущественно в светлых и теплых оттенках. В пространстве много белого цвета, дерева, живых растений и декоративных элементов. На кухне использованы металлические поверхности, в частности для техники, гарнитура и остров.

Отдельное место занимает гардеробная, которую певица показывала во время экскурсии по дому. Такой подход демонстрирует ещё одну тенденцию в больших домах — выделять отдельные помещения не только под спальни или гостиные, но и под хранение вещей.

В более компактном жилье подобное решение можно реализовать без отдельной комнаты. Например, вместо массивных шкафов можно предусмотреть встроенную систему хранения от пола до потолка. Это позволяет использовать площадь более эффективно и не перегружать комнату мебелью.

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Надя Дорофеева — индустриальный стиль

Надя Дорофеева и Михаил Кацурин живут в съемной квартире в центре Киева. Пространство оформлено в темных оттенках с заметными индустриальными элементами. В кухне-студии преобладают чёрные и тёмно-серые матовые поверхности, а в гостиной можно увидеть бетонные стены, тёмное дерево и большие окна.

Особую атмосферу создают кирпичная стена, электронный камин, открытые книжные полки и минималистичная мебель. Такое оформление демонстрирует, что дорогой вид интерьера не обязательно зависит от большого количества декора.

Для обычной квартиры часть таких решений можно адаптировать: например, использовать декоративный бетон или кирпич только на одной стене, а вместо большого количества мебели оставить больше открытого пространства.

Андрей Данилко — максимум площади в историческом доме

Андрей Данилко выбрал совершенно иной подход к жилью. Артист проживает в историческом здании на Крещатике, а для создания большого жилого пространства в свое время приобрел несколько соседних квартир и объединил их.

Судя по доступным материалам, речь идет о многоуровневых апартаментах с большим количеством комнат и санузлов. Сам факт объединения квартир интересен с точки зрения недвижимости: иногда владельцы увеличивают жилую площадь не переездом в новый дом, а изменением планировки уже приобретенного жилья.

Впрочем, такой вариант не является простым ремонтом. Объединение квартир, особенно в историческом доме, может требовать соблюдения технических и юридических требований. Поэтому повторять решение знаменитости без проверки возможности перепланировки не стоит.

Екатерина Тишкевич — ремонт постепенно

Екатерина Тишкевич и Валентин Томусяк приобрели дом в черте Киева примерно за 113 тысяч долларов. Супруги рассказывали, что жилье требует значительной реконструкции, поэтому ремонт они проводят постепенно.

В доме есть кухня-гостиная, спальня, гостевая комната, мансардный этаж и терраса. Часть помещений ещё находится в процессе обустройства, а спальня на момент рассказа пары была одной из самых готовых комнат.

Этот пример демонстрирует альтернативный подход к обустройству жилья: не обязательно делать весь ремонт сразу. Владельцы могут сначала привести в порядок помещения, которыми пользуются ежедневно, а остальные работы выполнять постепенно в соответствии с финансовыми возможностями.

Какие решения можно повторить в обычной квартире

Опыт знаменитостей показывает несколько универсальных приёмов. Темные цвета и бетон могут создать выразительный интерьер даже без большого количества декора, светлые оттенки и дерево делают пространство визуально более легким, а продуманные системы хранения помогают использовать каждый квадратный метр.

В то же время наибольшие расходы часто связаны не с отдельной декоративной деталью, а с площадью жилья, перепланировкой, качеством материалов, мебелью на заказ и сложностью ремонтных работ.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие цвета постепенно вытесняют белый в дизайне кухонь. Дизайнеры советуют обратить внимание на тёплые нейтральные оттенки, натуральное дерево и зелёный цвет. Такие решения помогают сделать интерьер уютнее и современнее.

Также Новини.LIVE писали, какое решение приходит на смену классической душевой кабине в современных ванных комнатах. Открытый душ визуально расширяет пространство и имеет меньше конструктивных элементов. В то же время для его обустройства важно правильно организовать слив и гидроизоляцию.

жилье украинские звезды Дизайн дом стиль
Тихолаз Яна - редактор
Автор:
Тихолаз Яна

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