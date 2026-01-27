єОселя для военных — какие льготы и условия ипотеки в 2026 году

Украинские военные. Фото: president.gov.ua

С начала 2026 года государственная ипотечная программа "єОселя" получила важные изменения для военнослужащих. Правительство расширило льготные условия, сделав ипотеку под 3% годовых доступной не только для контрактников, но и для мобилизованных.

Это решение направлено на долгосрочную поддержку тех, кто защищает страну, и их семей, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

єОселя для военных

Ключевое обновление программы — единая льготная ставка 3% годовых для всех категорий военных. Банки уже начали оформлять первые кредиты по новым правилам.

Один из таких примеров — мобилизованный в 2023 году Петр Сидоришин, который вместе с женой смог приобрести квартиру в Ровно.

"Мы постепенно адаптируем еОселю к реальным потребностям людей", — отметила Свириденко.

Ограничение площади жилья

Чтобы программа оставалась социально ориентированной, государство установило четкие границы по метражу жилья:

квартира — до 115,5 кв. м;

дом — до 125,5 м.

Такие требования позволяют сосредоточить поддержку именно на базовых жилищных потребностях семей.

Результаты программы "єОселя" для военных

За все время действия єОсели собственное жилье приобрели 23 039 украинских семей. Общая сумма выданных ипотек превысила 39,7 млрд грн. Из них 11 185 кредитов получили именно военнослужащие.

"Правительство и в дальнейшем будет обновлять условия программы в соответствии с реалиями времени", — подчеркнула Свириденко.

Как подать заявку военным для участия в єОселе

Подать заявку на ипотеку можно онлайн за несколько минут через приложение "Дія". Программа действует также для полицейских, врачей, учителей, ученых, ветеранов, членов их семей и ВПО, с перспективой дальнейшего расширения.

Ранее мы рассказывали, где покупка жилья по єОселе стала дешевле аренды квартиры. А также, сколько надо зарабатывать для покупки жилья по єОселе.