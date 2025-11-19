Противопожарное расстояние между соседними домами — сколько метров нужно выдержать в 2025 году

Частные дома. Фото: Freepik

Вопрос безопасного расстояния между домами остается одним из важнейших при планировании частной застройки. Владельцы земельных участков часто сталкиваются с ситуацией, когда будущий дом не поместится без нарушения нормативов или когда сосед уже построился слишком близко. Именно поэтому противопожарный разрыв определяет не только комфорт, но и безопасность и соответствие законодательству.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какое противопожарное расстояние между домами требуется законодательством.

Действующие Государственные строительные нормы (ГСН) Б.2.2-12 "Планировка и застройка территорий" регламентируют минимальную дистанцию между домами, которую нужно выдержать в свете между внешними стенами.

Если элементы конструкций выступают более чем на метр, расстояние считается именно от них. Это часто касается крышных свесов, веранд или террас.

Основные требования к расстояниям зависят от степени огнестойкости зданий. Самые распространенные частные дома относятся к III степени, поэтому именно эта норма применяется чаще всего.

Противопожарное расстояние между домами разных степеней огнестойкости

Норматив определяет такие минимальные разрывы между жилыми и хозяйственными постройками на соседних участках:

между домами I и II степеней должно быть не менее 6 м;

между домами I или II и домами III степени требуется минимум 8 м;

между домами III степени также установлено 8 м;

между зданиями IIIа, IIIб, IV, IVа и V степени нужно обеспечить 10-15 м, ведь такие сооружения чаще всего содержат деревянные или другие горючие элементы.

"В некоторых случаях допускается уменьшение минимального расстояния. Например, если стена высшего дома сделана противопожарной, разрыв может быть меньше 6 м. Также запрещено уменьшать норму для определенных типов зданий без оконных проемов, хотя в целом расстояние между глухими стенами иногда позволяют уменьшить на 20%", — отмечает адвокат Юрий Брикайло.

Противопожарное расстояние между домом и границами участка

Отдельные требования касаются размещения зданий относительно границ соседних участков. Для новой усадебной или дачной застройки нужно выдержать минимум 3 м от стены дома до границы. Это не только требование пожарной безопасности, но и важное условие для будущего оформления документов.

Особые правила действуют для участков, граничащих с лесом. В зависимости от типа леса минимальные разрывы могут составлять 20, 50 или 100 м. В городах и поселках эта норма может быть уменьшена, но не менее чем до 15 м.

Исключения и дополнительные требования по противопожарному расстоянию между зданиями

Есть случаи, когда противопожарные расстояния не применяются. Например, между жилыми и хозяйственными постройками в пределах одного участка владелец может определять места размещения самостоятельно. Однако эксперты советуют придерживаться базовых норм хотя бы для бань, летних кухонь и сооружений с повышенным риском возгорания.

Следует учесть и другие корректировки. Для домов V степени и сооружений с горючим покрытием расстояния увеличивают на 20%. В районах с сейсмичностью в 9 баллов норматив также повышается на 20%. Это делается для минимизации рисков при возможных разрушениях и распространении огня.

Какие изменения в противопожарных расстояниях вступят в силу в 2026 году

С 1 января 2026 года начнут действовать обновленные требования ГСН Б.2.2-12. Это важно для тех, кто планирует строительство в ближайшее время. Новые правила могут уточнить или изменить минимальные расстояния, поэтому стоит проверить актуальные нормы перед подачей документов или разработкой проекта.

