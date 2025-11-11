Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Высота забора — за какое ограждение не будет наказания

Высота забора — за какое ограждение не будет наказания

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 06:12
обновлено: 17:33
Забор между соседями — какое ограничение по высоте устанавливает закон в 2025 году
Забор на участке. Фото: Gepard

Вопрос высоты забора остается одним из самых популярных среди владельцев земельных участков. Кто-то стремится к полной приватности, другие — придерживаются требований добрососедства. Законодательство Украины устанавливает определенные ориентиры, но часто их толкование вызывает путаницу.

Согласно п. 6.1.34 Государственных строительных норм (ГСН) Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий", приусадебные участки можно ограждать, а высоту определяют по требованиям ГСН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий".

Реклама
Читайте также:

Эти нормы ограничивают высоту забора до 2 метров между соседними участками и до 2,5 метра со стороны улицы. Такие требования направлены на сохранение инсоляции и вентиляции территорий.

"В то же время ГСН не распространяется на садовые и дачные участки, поэтому формально требования касаются только усадебной застройки", — отмечает адвокат Юрий Брыкайло.

Ограничение высоты заборов на садовых и дачных участках

Для садовых и дачных участков прямых законодательных норм нет. Однако регулирование может содержаться в уставах садовых обществ или дачных кооперативов. Там часто прописывают собственные стандарты:

  • высота ограждения между участками — 1,2-2 м;
  • высота со стороны улицы — 1,9-2,5 м;
  • прозрачность — 30-50%.

Такие требования призваны сохранить освещенность и не создавать тень соседям. Именно поэтому перед строительством стоит ознакомиться с документами кооператива - они могут содержать нестандартные или даже противоречивые правила.

Когда можно ставить забор выше 2,5 метра

Есть исключения, которые позволяют превысить общий предел высоты. Например, согласно п. 1.3 Инструкции по предупреждению и ликвидации болезней пчел, если на участке есть пасека, забор должен быть не ниже 2,5 м, чтобы повысить уровень полета пчел. В таких случаях максимальная высота не ограничена — на практике ограждения могут достигать даже 4-5 метров.

Постановление Кабинета министров №406 от 07.06.2017 года освобождает владельцев земельных участков от необходимости получать разрешительные документы для возведения заборов. То есть, сооружение ограждений не требует ни разрешения, ни ввода в эксплуатацию, если забор не имеет фундамента и не нарушает границы соседних территорий.

Как избежать конфликтов и строить законно

Перед установкой ограждения стоит:

  • проверить правила благоустройства своего населенного пункта;
  • ознакомиться с уставом кооператива;
  • согласовать высоту и материалы с соседями;
  • соблюдать требования инсоляции и границ участка.

"Если же планируется нетипичный или высокий забор, лучше иметь письменное согласие соседей — это уменьшит риск судебных споров", — заключает адвокат.

Как сообщалось, строительство забора на участке с большим перепадом высот — это сложная задача, требующая внимания к практическим, эстетическим и правовым аспектам. Чтобы избежать споров и обеспечить долговечность конструкции, критически важно правильно выровнять ограждение по высоте на такой неровной территории. Это гарантирует его привлекательный вид и соответствие нормативным требованиям.

Также мы рассказывали, что каждый владелец участка нуждается в ограждении, но часто сталкивается с ограниченным бюджетом и сроками. К счастью, высокая цена не является гарантией качества, существуют вполне бюджетные и надежные варианты. Ключ к экономии — это правильный выбор материала, сочетающий доступное сырье и легкость монтажа.

земля рынок земли документы дом соседство
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации