Забор между соседями — какое ограничение по высоте устанавливает закон в 2025 году

Вопрос высоты забора остается одним из самых популярных среди владельцев земельных участков. Кто-то стремится к полной приватности, другие — придерживаются требований добрососедства. Законодательство Украины устанавливает определенные ориентиры, но часто их толкование вызывает путаницу.

Согласно п. 6.1.34 Государственных строительных норм (ГСН) Б.2.2-12:2019 "Планировка и застройка территорий", приусадебные участки можно ограждать, а высоту определяют по требованиям ГСН Б.2.2-5:2011 "Благоустройство территорий".

Эти нормы ограничивают высоту забора до 2 метров между соседними участками и до 2,5 метра со стороны улицы. Такие требования направлены на сохранение инсоляции и вентиляции территорий.

"В то же время ГСН не распространяется на садовые и дачные участки, поэтому формально требования касаются только усадебной застройки", — отмечает адвокат Юрий Брыкайло.

Ограничение высоты заборов на садовых и дачных участках

Для садовых и дачных участков прямых законодательных норм нет. Однако регулирование может содержаться в уставах садовых обществ или дачных кооперативов. Там часто прописывают собственные стандарты:

высота ограждения между участками — 1,2-2 м;

высота со стороны улицы — 1,9-2,5 м;

прозрачность — 30-50%.

Такие требования призваны сохранить освещенность и не создавать тень соседям. Именно поэтому перед строительством стоит ознакомиться с документами кооператива - они могут содержать нестандартные или даже противоречивые правила.

Когда можно ставить забор выше 2,5 метра

Есть исключения, которые позволяют превысить общий предел высоты. Например, согласно п. 1.3 Инструкции по предупреждению и ликвидации болезней пчел, если на участке есть пасека, забор должен быть не ниже 2,5 м, чтобы повысить уровень полета пчел. В таких случаях максимальная высота не ограничена — на практике ограждения могут достигать даже 4-5 метров.

Постановление Кабинета министров №406 от 07.06.2017 года освобождает владельцев земельных участков от необходимости получать разрешительные документы для возведения заборов. То есть, сооружение ограждений не требует ни разрешения, ни ввода в эксплуатацию, если забор не имеет фундамента и не нарушает границы соседних территорий.

Как избежать конфликтов и строить законно

Перед установкой ограждения стоит:

проверить правила благоустройства своего населенного пункта;

ознакомиться с уставом кооператива;

согласовать высоту и материалы с соседями;

соблюдать требования инсоляции и границ участка.

"Если же планируется нетипичный или высокий забор, лучше иметь письменное согласие соседей — это уменьшит риск судебных споров", — заключает адвокат.

