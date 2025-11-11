Відео
Україна
Відео

Висота паркану — за яку огорожу не буде покарання у 2025 році

Висота паркану — за яку огорожу не буде покарання у 2025 році

Дата публікації: 11 листопада 2025 06:12
Оновлено: 17:33
Паркан між сусідами — яке обмеження по висоті встановлює закон у 2025 році
Паркан на ділянці. Фото: Gepard

Питання висоти паркану залишається одним із найпопулярніших серед власників земельних ділянок. Хтось прагне повної приватності, інші — дотримуються вимог добросусідства. Законодавство України встановлює певні орієнтири, але часто їх тлумачення викликає плутанину.

Згідно з п. 6.1.34 Державних будівельних норм (ДБН) Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", присадибні ділянки можна огороджувати, а висоту визначають за вимогами ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій". 

Ці норми обмежують висоту паркану до 2 метрів між сусідніми ділянками та до 2,5 метра з боку вулиці. Такі вимоги спрямовані на збереження інсоляції та вентиляції територій.

"Водночас ДБН не поширюється на садові та дачні ділянки, тому формально вимоги стосуються лише садибної забудови", — зазначає адвокат Юрій Брикайло.

Обмеження висоти парканів на садових і дачних ділянках

Для садових і дачних ділянок прямих законодавчих норм немає. Проте регулювання може міститися у статутах садових товариств або дачних кооперативів. Там часто прописують власні стандарти:

  • висота огорожі між ділянками — 1,2-2 м;
  • висота з боку вулиці — 1,9-2,5 м;
  • прозорість — 30-50%.

Такі вимоги покликані зберегти освітленість і не створювати тінь сусідам. Саме тому перед будівництвом варто ознайомитися з документами кооперативу — вони можуть містити нестандартні чи навіть суперечливі правила.

Коли можна ставити паркан вище 2,5 метра

Є винятки, які дозволяють перевищити загальну межу висоти. Наприклад, згідно з п. 1.3 Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб бджіл, якщо на ділянці є пасіка, паркан має бути не нижче 2,5 м, щоб підвищити рівень польоту бджіл. У таких випадках максимальна висота не обмежена — на практиці огорожі можуть сягати навіть 4-5 метрів.

Постанова Кабінету міністрів №406 від 07.06.2017 року звільняє власників земельних ділянок від необхідності отримувати дозвільні документи для зведення парканів. Тобто, спорудження огорож не потребує ні дозволу, ні введення в експлуатацію, якщо паркан не має фундаменту і не порушує межі сусідніх територій.

Як уникнути конфліктів і будувати законно

Перед встановленням огорожі варто:

  • перевірити правила благоустрою свого населеного пункту;
  • ознайомитися зі статутом кооперативу;
  • узгодити висоту та матеріали з сусідами;
  • дотримуватись вимог інсоляції та меж ділянки.

"Якщо ж планується нетиповий або високий паркан, краще мати письмову згоду сусідів — це зменшить ризик судових спорів", — підсумовує адвокат.

Як повідомлялось, будівництво паркану на ділянці з великим перепадом висот — це складне завдання, що вимагає уваги до практичних, естетичних та правових аспектів. Щоб уникнути суперечок і забезпечити довговічність конструкції, критично важливо правильно вирівняти огорожу по висоті на такій нерівній території. Це гарантує її привабливий вигляд та відповідність нормативним вимогам.

Також ми розповідали, що кожен власник ділянки потребує огорожі, але часто стикається з обмеженим бюджетом і термінами. На щастя, висока ціна не є гарантією якості, існують цілком бюджетні та надійні варіанти. Ключ до економії – це правильний вибір матеріалу, що поєднує доступну сировину та легкість монтажу.

земля ринок землі документи будинок сусідство
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
