Паркан між сусідами — яке обмеження по висоті встановлює закон у 2025 році

Питання висоти паркану залишається одним із найпопулярніших серед власників земельних ділянок. Хтось прагне повної приватності, інші — дотримуються вимог добросусідства. Законодавство України встановлює певні орієнтири, але часто їх тлумачення викликає плутанину.

Згідно з п. 6.1.34 Державних будівельних норм (ДБН) Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій", присадибні ділянки можна огороджувати, а висоту визначають за вимогами ДБН Б.2.2-5:2011 "Благоустрій територій".

Ці норми обмежують висоту паркану до 2 метрів між сусідніми ділянками та до 2,5 метра з боку вулиці. Такі вимоги спрямовані на збереження інсоляції та вентиляції територій.

"Водночас ДБН не поширюється на садові та дачні ділянки, тому формально вимоги стосуються лише садибної забудови", — зазначає адвокат Юрій Брикайло.

Обмеження висоти парканів на садових і дачних ділянках

Для садових і дачних ділянок прямих законодавчих норм немає. Проте регулювання може міститися у статутах садових товариств або дачних кооперативів. Там часто прописують власні стандарти:

висота огорожі між ділянками — 1,2-2 м;

висота з боку вулиці — 1,9-2,5 м;

прозорість — 30-50%.

Такі вимоги покликані зберегти освітленість і не створювати тінь сусідам. Саме тому перед будівництвом варто ознайомитися з документами кооперативу — вони можуть містити нестандартні чи навіть суперечливі правила.

Коли можна ставити паркан вище 2,5 метра

Є винятки, які дозволяють перевищити загальну межу висоти. Наприклад, згідно з п. 1.3 Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб бджіл, якщо на ділянці є пасіка, паркан має бути не нижче 2,5 м, щоб підвищити рівень польоту бджіл. У таких випадках максимальна висота не обмежена — на практиці огорожі можуть сягати навіть 4-5 метрів.

Постанова Кабінету міністрів №406 від 07.06.2017 року звільняє власників земельних ділянок від необхідності отримувати дозвільні документи для зведення парканів. Тобто, спорудження огорож не потребує ні дозволу, ні введення в експлуатацію, якщо паркан не має фундаменту і не порушує межі сусідніх територій.

Як уникнути конфліктів і будувати законно

Перед встановленням огорожі варто:

перевірити правила благоустрою свого населеного пункту;

ознайомитися зі статутом кооперативу;

узгодити висоту та матеріали з сусідами;

дотримуватись вимог інсоляції та меж ділянки.

"Якщо ж планується нетиповий або високий паркан, краще мати письмову згоду сусідів — це зменшить ризик судових спорів", — підсумовує адвокат.

