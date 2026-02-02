Видео
Главная Рынок недвижимости Владельцы домов возле Буковеля обновили цены — сколько стоит купить жилье

Дата публикации 2 февраля 2026 14:32
Цены на дома возле Буковеля — сколько придется заплатить в феврале 2026 года
Дома в Яблунице. Фото: olx.ua

Февральские Карпаты, в частности Буковель, — это не только очереди на подъемники, но и традиционная "жара" на рынке недвижимости. Интерес к домам в горах сохраняется, но бюджет покупки может отличаться в разы в зависимости от локации.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, за сколько продают дома возле Буковеля.

Купить дом в Полянице

Самая дорогая земля и готовые объекты традиционно сосредоточены в самой Полянице.

По данным профильного портала ОLX Недвижимость, по состоянию на 2 февраля 2026 года, цена на современный дом около 100-120 кв. м стартует от 300 000 долларов.

 

Владельцы домов возле Буковеля обновили цены — сколько стоит купить жилье - фото 1
Дом в Полянице за 750 тыс. долл. Фото: olx.ua

Если речь о премиум-сегменте непосредственно возле трасс, цены легко достигают 1,5 млн долларов и выше.

 

Владельцы домов возле Буковеля обновили цены — сколько стоит купить жилье - фото 2
Дом в Полянице за 1,2 млн долл. Фото: olx.ua

Квадратный метр в готовых коттеджных городках здесь держится на отметке 2 500-4 500 долл.

Недвижимость в Яблунице

Если хочется вид на Говерлу, но бюджет ограничен, покупатели смотрят в сторону Яблуницы. Цены здесь более приятные: небольшой коттедж на стадии завершения можно найти за 120 000-150 000 долл.

 

Владельцы домов возле Буковеля обновили цены — сколько стоит купить жилье - фото 3
Дом в Яблунице за 149 тыс. долл. Фото: olx.ua

Квадратный метр в среднем стоит 1 300-1 600 долл. Это "золотая середина" для тех, кто имеет авто и готов потратить 15 минут на дорогу до курорта.

Стоимость домов в Татарове и Микуличине

Самые дешевые предложения стоит искать в Татарове, Микуличине или Ворохте. Здесь рынок намного спокойнее.

Так, старые деревянные дома под полную реконструкцию отдают за 50-70 тысяч долларов, ведь основная ценность здесь — земля.

 

Владельцы домов возле Буковеля обновили цены — сколько стоит купить жилье - фото 4
Дом в Микуличине за 35 тыс. долл. Фото: olx.ua

А новые уютные домики стоят в районе 100 тысяч долларов.

 

Владельцы домов возле Буковеля обновили цены — сколько стоит купить жилье - фото 5
Дом в Татарове за 99 тыс. долл. Фото: olx.ua

Средний ценник в 1 000 долларов за метр в этом районе пока держится, что делает эти села фаворитами для тех, кто ценит тишину больше, чем близость к VIP-тусовке.

Ранее мы рассказывали, как выглядят недорогие номера в отелях Буковеля. А также, почему на курорте нет отключений электроэнергии.

отдых Карпаты недвижимость Буковель дом
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
