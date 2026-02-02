Відео
Головна Ринок нерухомості Власники будинків біля Буковеля оновили ціни — скільки коштує купити житло

Власники будинків біля Буковеля оновили ціни — скільки коштує купити житло

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 14:32
Ціни на будинки біля Буковеля — скільки доведеться заплатити у лютому 2026 року
Будинки в Яблуниці. Фото: olx.ua

Лютневі Карпати, зокрема Буковель, — це не лише черги на підйомники, а й традиційна "спека" на ринку нерухомості. Інтерес до будинків у горах зберігається, але бюджет покупки може відрізнятися в рази залежно від локації.

Редакція Новини.LIVE розповідає, за скільки продають будинки біля Буковелю.

Читайте також:

Купити будинок в Поляниці

Найдорожча земля та готові об'єкти традиційно зосереджені в самій Поляниці. 

За даними профільного порталу ОLX Нерухомість, станом на 2 лютого 2026 року, ціна на сучасний будинок близько 100-120 кв. м стартує від 300 000 доларів. 

 

Власники будинків біля Буковеля оновили ціни — скільки коштує купити житло - фото 1
Будинок в Поляниці за 750 тис. дол. Фото: olx.ua

Якщо мова про преміум-сегмент безпосередньо біля трас, ціни легко сягають 1,5 млн доларів і вище.

 

Власники будинків біля Буковеля оновили ціни — скільки коштує купити житло - фото 2
Будинок в Поляниці за 1,2 млн дол. Фото: olx.ua

Квадратний метр у готових котеджних містечках тут тримається на позначці 2 500-4 500 дол.

Нерухомість в Яблуниці

Якщо хочеться краєвид на Говерлу, але бюджет обмежений, покупці дивляться в бік Яблуниці.  Ціни тут приємніші: невеликий котедж на стадії завершення можна знайти за 120 000-150 000 дол.

 

Власники будинків біля Буковеля оновили ціни — скільки коштує купити житло - фото 3
Будинок в Яблуниці за 149 тис. дол. Фото: olx.ua

Квадратний метр у середньому коштує 1 300-1 600 дол. Це "золота середина" для тих, хто має авто і готовий витратити 15 хвилин на дорогу до курорту.

Вартість будинків у Татарові та Микуличині 

Найдешевші пропозиції варто шукати в Татарові, Микуличині або Ворохті. Тут ринок набагато спокійніший.

Так, старі дерев’яні хати під повну реконструкцію віддають за 50-70 тисяч доларів, адже основна цінність тут — земля.

 

Власники будинків біля Буковеля оновили ціни — скільки коштує купити житло - фото 4
Будинок у Микуличині за 35 тис. дол. Фото: olx.ua

А нові затишні будиночки коштують в районі 100 тисяч доларів.

 

Власники будинків біля Буковеля оновили ціни — скільки коштує купити житло - фото 5
Будинок у Татарові за 99 тис. дол. Фото: olx.ua

Середній цінник у 1 000 доларів за метр у цьому районі поки що тримається, що робить ці села фаворитами для тих, хто цінує тишу більше, ніж близькість до VIP-тусовки.

Раніше ми розповідали, який вигляд мають недорогі номери в готелях Буковеля. А також, чому на курорті немає відключень електроенергії.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
