Ціни на будинки біля Буковеля — скільки доведеться заплатити у лютому 2026 року

Будинки в Яблуниці. Фото: olx.ua

Лютневі Карпати, зокрема Буковель, — це не лише черги на підйомники, а й традиційна "спека" на ринку нерухомості. Інтерес до будинків у горах зберігається, але бюджет покупки може відрізнятися в рази залежно від локації.

Редакція Новини.LIVE розповідає, за скільки продають будинки біля Буковелю.

Купити будинок в Поляниці

Найдорожча земля та готові об'єкти традиційно зосереджені в самій Поляниці.

За даними профільного порталу ОLX Нерухомість, станом на 2 лютого 2026 року, ціна на сучасний будинок близько 100-120 кв. м стартує від 300 000 доларів.

Будинок в Поляниці за 750 тис. дол. Фото: olx.ua

Якщо мова про преміум-сегмент безпосередньо біля трас, ціни легко сягають 1,5 млн доларів і вище.

Будинок в Поляниці за 1,2 млн дол. Фото: olx.ua

Квадратний метр у готових котеджних містечках тут тримається на позначці 2 500-4 500 дол.

Нерухомість в Яблуниці

Якщо хочеться краєвид на Говерлу, але бюджет обмежений, покупці дивляться в бік Яблуниці. Ціни тут приємніші: невеликий котедж на стадії завершення можна знайти за 120 000-150 000 дол.

Будинок в Яблуниці за 149 тис. дол. Фото: olx.ua

Квадратний метр у середньому коштує 1 300-1 600 дол. Це "золота середина" для тих, хто має авто і готовий витратити 15 хвилин на дорогу до курорту.

Вартість будинків у Татарові та Микуличині

Найдешевші пропозиції варто шукати в Татарові, Микуличині або Ворохті. Тут ринок набагато спокійніший.

Так, старі дерев’яні хати під повну реконструкцію віддають за 50-70 тисяч доларів, адже основна цінність тут — земля.

Будинок у Микуличині за 35 тис. дол. Фото: olx.ua

А нові затишні будиночки коштують в районі 100 тисяч доларів.

Будинок у Татарові за 99 тис. дол. Фото: olx.ua

Середній цінник у 1 000 доларів за метр у цьому районі поки що тримається, що робить ці села фаворитами для тих, хто цінує тишу більше, ніж близькість до VIP-тусовки.

