Ціни на будинки біля Буковеля — скільки доведеться заплатити у лютому 2026 року

Власники будинків біля Буковеля оновили ціни — скільки коштує купити житло
Лютневі Карпати, зокрема Буковель, — це не лише черги на підйомники, а й традиційна "спека" на ринку нерухомості. Інтерес до будинків у горах зберігається, але бюджет покупки може відрізнятися в рази залежно від локації.
Редакція Новини.LIVE розповідає, за скільки продають будинки біля Буковелю.
Купити будинок в Поляниці
Найдорожча земля та готові об'єкти традиційно зосереджені в самій Поляниці.
За даними профільного порталу ОLX Нерухомість, станом на 2 лютого 2026 року, ціна на сучасний будинок близько 100-120 кв. м стартує від 300 000 доларів.
Якщо мова про преміум-сегмент безпосередньо біля трас, ціни легко сягають 1,5 млн доларів і вище.
Квадратний метр у готових котеджних містечках тут тримається на позначці 2 500-4 500 дол.
Нерухомість в Яблуниці
Якщо хочеться краєвид на Говерлу, але бюджет обмежений, покупці дивляться в бік Яблуниці. Ціни тут приємніші: невеликий котедж на стадії завершення можна знайти за 120 000-150 000 дол.
Квадратний метр у середньому коштує 1 300-1 600 дол. Це "золота середина" для тих, хто має авто і готовий витратити 15 хвилин на дорогу до курорту.
Вартість будинків у Татарові та Микуличині
Найдешевші пропозиції варто шукати в Татарові, Микуличині або Ворохті. Тут ринок набагато спокійніший.
Так, старі дерев’яні хати під повну реконструкцію віддають за 50-70 тисяч доларів, адже основна цінність тут — земля.
А нові затишні будиночки коштують в районі 100 тисяч доларів.
Середній цінник у 1 000 доларів за метр у цьому районі поки що тримається, що робить ці села фаворитами для тих, хто цінує тишу більше, ніж близькість до VIP-тусовки.
