Квартира-чешка: почему этот советский компромисс до сих пор популярен среди покупателей жилья

Дом типа "чешка" в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На вторичном рынке Украины до сих пор активно продаются квартиры разных типов, но "чешки" стабильно держат спрос. Это жилье появилось как улучшенная версия массовых домов и стало компромиссом между ценой и комфортом. Интерес к таким квартирам сохраняется из-за возможности перепланировки и более удобных условий.

При этом не все особенности очевидны для покупателей, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на портал RealExpert.

Что такое дом типа "чешка"

"Чешками" называют девятиэтажные дома, построенные в 1970-90-х годах по типовым проектам. Их строили из кирпича, панелей или керамзитобетонных блоков.

Главные технические характеристики чешек:

Газ. Во времена блэкаутов это стало критическим преимуществом над современными высотками. Лифт. Он один, пассажирский, и это, пожалуй, самое слабое место, если вы живете на девятом. Три-четыре квартиры на тамбур. Достаточно, чтобы знать соседей в лицо, но не превращать подъезд в муравейник.

Планировка квартир-чешек

Главное отличие таких домов — более продуманная планировка. В отличие от сталинок с их огромными коридорами-лабиринтами, здесь каждый метр работает.

Комнаты обычно раздельные, а потолки (около 2,65-2,75 м) не давят на голову.

Важный плюс — не все стены являются несущими, что позволяет менять пространство под собственные нужды. Можно снести стену между кухней и гостиной или объединить небольшой санузел в нормальную ванную комнату.

Также в таких домах часто огромные балконы, на две комнаты, или имеют интересную Г-образную форму — идеально для рабочего кабинета.

Минусы квартиры-чешки

Вместе с преимуществами есть и слабые стороны:

кухни . 6-7 "квадратов" — это все равно мало для современной техники и большой семьи;

. 6-7 "квадратов" — это все равно мало для современной техники и большой семьи; коммуникации . Если в доме не было капремонта, трубы и проводка — это первое, на что вы потратите деньги после покупки;

. Если в доме не было капремонта, трубы и проводка — это первое, на что вы потратите деньги после покупки; энергоэффективность. Панельные чешки зимой могут быть прохладными, поэтому утепление фасада здесь почти обязательно.

Что нужно знать при покупке квартиры

Как посоветовала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак в эфире День.LIVE, при выборе квартиры стоит сосредоточиться на домах, которым не более 10-15 лет.

"Квартиры в домах, которые в эксплуатации более 15 лет — я бы вообще на них не смотрела", — отмечает эксперт, поскольку именно этот срок становится критическим для технического состояния здания.

Проблема кроется не только в изношенных сетях самого подъезда, но и в устаревшей инфраструктуре целых кварталов.

"Инженерные коммуникации дома - это один вопрос, инженерные коммуникации района - это уже второй вопрос", — говорит Берещак, намекая на риск остаться без воды или света даже с идеальным ремонтом.

Современная бытовая техника создает колоссальную нагрузку, которую советские или ранние постсоветские магистрали просто не способны выдержать. Поэтому инвестиция в слишком старый жилой фонд часто превращается в бесконечную борьбу с аварийными службами и коммунальным хаосом.

