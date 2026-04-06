Квартира-чешка: чому цей радянський компроміс досі популярний серед покупців житла

Будинок типу "чешка" у Києві.

На вторинному ринку України досі активно продаються квартири різних типів, але "чешки" стабільно тримають попит. Це житло з’явилося як покращена версія масових будинків і стало компромісом між ціною та комфортом. Інтерес до таких квартир зберігається через можливість перепланування та більш зручні умови.

Водночас не всі особливості очевидні для покупців, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на портал RealExpert.

Що таке будинок типу "чешка"

"Чешками" називають дев’ятиповерхові будинки, зведені у 1970-90-х роках за типовими проєктами. Їх будували з цегли, панелей або керамзитобетонних блоків.

Головні технічні характеристики чешок:

Газ. У часи блекаутів це стало критичною перевагою над сучасними висотками. Ліфт. Він один, пасажирський, і це, мабуть, найслабше місце, якщо ви живете на дев'ятому. Три-чотири квартири на тамбур. Достатньо, щоб знати сусідів в обличчя, але не перетворювати під’їзд на мурашник.

Планування квартир-чешок

Головна відмінність таких будинків — більш продумане планування. На відміну від сталінок з їхніми величезними коридорами-лабіринтами, тут кожен метр працює. Кімнати зазвичай роздільні, а стелі (близько 2,65-2,75 м) не тиснуть на голову.

Читайте також:

Важливий плюс — не всі стіни є несучими, що дозволяє змінювати простір під власні потреби. Можна знести стіну між кухнею та вітальнею або об’єднати невеликий санвузол у нормальну ванну кімнату.

Також у таких будинках часто величезні балкони, на дві кімнати, або мають цікаву Г-подібну форму — ідеально для робочого кабінету.

Мінуси квартири-чешки

Разом із перевагами є і слабкі сторони:

кухні . 6-7 "квадратів" — це все одно мало для сучасної техніки та великої родини;

. 6-7 "квадратів" — це все одно мало для сучасної техніки та великої родини; комунікації . Якщо в будинку не було капремонту, труби та проводка — це перше, на що ви витратите гроші після купівлі;

. Якщо в будинку не було капремонту, труби та проводка — це перше, на що ви витратите гроші після купівлі; енергоефективність. Панельні чешки взимку можуть бути прохолодними, тож утеплення фасаду тут майже обов'язкове.

Що треба знати при купівлі квартири

Як порадила оглядувачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в ефірі День.LIVE, при виборі квартири варто зосереджуватись на будинках, яким не більше 10-15 років.

"Квартири в будинках, які в експлуатації більше 15 років — я би взагалі на них не дивилась", — наголошує експертка, оскільки саме цей термін стає критичним для технічного стану будівлі.

Проблема криється не лише у зношених мережах самого під’їзду, а й у застарілій інфраструктурі цілих кварталів.

"Інженерні комунікації будинку — це одне питання, інженерні комунікації району — це вже друге питання", — зауважує Берещак, натякаючи на ризик залишитися без води чи світла навіть з ідеальним ремонтом.

Сучасна побутова техніка створює колосальне навантаження, яке радянські чи ранні пострадянські магістралі просто не здатні витримати. Тому інвестиція у надто старий житловий фонд часто перетворюється на нескінченну боротьбу з аварійними службами та комунальним хаосом.

Як повідомляли Новини.LIVE, останнім часом довкола фінансового моніторингу операцій із нерухомістю поширюється чимало чуток, які лише дарма тривожать покупців та фахівців ринку. Попри розмови про "тотальний контроль", реальні правила гри залишаються цілком логічними та прозорими, тож приводів для паніки немає.

Також Новини.LIVE розповідали, що навіть у 2026 році купівля нерухомості в Україні супроводжується значними фінансовими загрозами, які важко передбачити заздалегідь. Помилково покладатися лише на витяг із реєстру, адже він не відображає прихованих проблем із минулого об’єкта, що здатні анулювати ваше право власності через багато років. Саме тому глибока перевірка історії житла є критично важливою для захисту ваших інвестицій.