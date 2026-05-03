Арешт на квартиру в Україні: як перевірити обтяження та зняти заборону

Арешт нерухомості залишається поширеним обмеженням у 2026 році, особливо на фоні судових спорів і боргів. Формально власник не втрачає право власності, але його можливості різко звужуються. Продати, подарувати чи навіть оформити іпотеку стає неможливо.

Саме тому питання перевірки житла перед угодами набуло критичного значення, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Чому накладають арешт на квартиру

Найчастіше блокування майна відбувається через судові суперечки або невиконані фінансові зобов'язання. Це може бути як стягнення боргу, так і забезпечення позову, щоб власник не зміг швидко продати нерухомість до винесення вироку.

"Найчастіше підставою є судове рішення. Наприклад, арешт можуть накласти під час розгляду справи або у разі наявності боргів", — зазначає Сімутін.

Наявність запису в реєстрі фактично "заморожує" майно: ви не зможете його подарувати, передати в спадщину або продати.

Як перевірити арешт на нерухомість

Кожен українець може самостійно з'ясувати статус своєї оселі. Найпростіший шлях — отримати інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав. Це можна зробити через нотаріуса, ЦНАП або державні онлайн-сервіси.

"Дізнатися, чи є арешт або інші обтяження, можна, отримавши інформаційну довідку. Перевірити це можна самостійно через Єдиний державний реєстр судових рішень", — радить Сімутін.

Як зняти арешт з квартири через суд

Процедура очищення історії майна починається з отримання офіційного документа, який скасовує заборону. Просто знати про рішення суду замало — воно має набути законної сили та бути правильно внесеним до бази даних.

Для зняття обмежень необхідно підготувати пакет документів: паспорт, код, квитанцію про сплату адмінзбору та саме рішення суду. З цим набором потрібно звернутися до державного реєстратора.

Сімутін наголошує, що обмеження припиняє дію лише тоді, коли судове рішення стає остаточним, а зміни зафіксовані в офіційному реєстрі. Поки запис існує, власник залишається обмеженим у своїх правах.

Як повідомляли Новини.LIVE, наявність ключів і договору на руках у 2026 році ще не робить вас повноправним власником житла, оскільки цифрова система чітко розмежувала фізичне проживання та офіційну реєстрацію в реєстрах. Ви можете роками облаштовувати побут у стінах квартири, проте без належного юридичного оформлення держава й надалі вважатиме вас сторонньою особою.

Також Новини.LIVE розповідали, що в Україні придбання нерухомості фактично неможливе без прискіпливої перевірки джерел доходів банками та нотаріусами, що часто призводить до неочікуваних блокувань рахунків. Проте уникнути бюрократичних пасток цілком реально, якщо змінити підхід і зробити ставку на грамотну підготовку документів замість пошуку сумнівних лазівок.