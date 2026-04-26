Как купить дом в Украине без подтверждения доходов: легальные способы

В Украине покупка дома в 2026 году почти всегда проходит через финансовый контроль. Нотариусы и банки проверяют происхождение средств, даже если сделка выглядит простой. Из-за этого многие покупатели сталкиваются с отказами или блокировкой платежей.

Но полностью легальный способ провести сделку все же есть — и он не про обходы, а про правильное оформление, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Лилию Денисенко.

Проверка происхождения средств при покупке недвижимости

При заключении сделки вы обязательно столкнетесь с контролем со стороны нотариуса и банка. Эти учреждения работают по строгим протоколам финансового мониторинга.

"Они обязаны проверять происхождение средств. Если источники не объяснены, вам могут просто отказать в сделке или заблокировать платеж", — отмечает Денисенко.

Более того, операцию могут обозначить как рисковую, что добавит проблем в будущем.

Как подтвердить происхождение средств без официальной справки

Даже без классической справки о доходах есть варианты, которые принимаются на практике:

банковские выписки за длительный период;

подтверждение работы или заработка за границей;

договоры, переводы, расписки.

Другой вариант — подать декларацию и легализовать доход. Это часто снимает вопрос еще на этапе проверки, отмечает адвокат.

Она также предостерегает от сомнительных схем, таких как передача наличных "в конверте" или оформление имущества на подставных лиц. Это создает гораздо большие риски потерять деньги или имущество, чем сама проверка.

Проводить расчет нужно официально — со счета на счет, а дробление платежей на мелкие суммы сегодня легко отслеживается алгоритмами.

"Обойти проверку не получится, но можно правильно объяснить происхождение средств и провести сделку без проблем", — говорит Денисенко.

И добавляет, что попытка обойти закон может обернуться судебными тяжбами или арестом активов.

