Владельцы недвижимости могут потерять деньги из-за ошибок в налоговых данных

Мужчина считает деньги. Фото: Новости.LIVE

В 2026 году кампания по декларированию доходов традиционно подтянула за собой и рассылку налоговых уведомлений-решений (НУР) на жилье. Многие собственники уже видят начисленные суммы в "Электронном кабинете", но опыт показывает: слепо доверять цифрам в квитанции - стратегия проигрышная.

Даже техническая ошибка в базах данных ГРПП может превратить обычный платеж в существенную переплату, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Сроки уплаты налога на недвижимость

С момента, как вы официально получили уведомление (или оно "упало" в кабинет), у вас есть ровно 60 дней на оплату. Просрочка влечет за собой штрафы, но это время лучше использовать на сверку.

То, что налоговая "забыла" прислать вам бумажку, не отменяет самой обязанности платить. Если объект есть в реестре, долг рано или поздно выплывет, поэтому лучше держать руку на пульсе самостоятельно.

Как проверить налог на недвижимость

Чаще всего цифры в НУР не сходятся из-за устаревших данных о площади или доле собственности (особенно если квартира в общей совместной собственности). Также система периодически "теряет" льготы — например, когда площадь квартиры не превышает 60 м², но налог все равно начислен.

Бывают и совсем абсурдные случаи, когда приходит налог на недвижимость, которую вы продали еще несколько лет назад. Это четкий сигнал, что данные в реестрах не синхронизировались.

Как подать обращение в налоговую

Если сумма в кабинете кажется вам заоблачной или объект вообще не ваш — не ждите визита исполнительной службы. Нужно подавать заявление на сверку. В 2026 году это проще всего сделать онлайн:

Заходите в "Электронный кабинет плательщика". Формируете заявление (желательно сразу добавить сканы документов на право собственности). Подписываете КЭПом и ждете результат.

Если вы сторонник оффлайна, можно обратиться в ГНС по месту регистрации, но онлайн-путь сейчас значительно быстрее.

Как сообщалось, хотя налог на жилье стал привычной частью расходов, в 2026 году суммы в квитанциях могут оказаться значительно выше, чем ожидалось. Поскольку налоговая теперь начисляет платежи автоматически, лучше заблаговременно проверить свои данные, чтобы избежать лишних переплат и претензий со стороны фискалов.

