Некоторые из владельцев квартир должны заплатить больший налог на недвижимость

Гривны на столе. Фото: Новини.LIVE

Казалось бы, налог на недвижимость — дело привычное, но в 2026 году многим придут цифры в платежках, которые могут неприятно удивить. Налоговая уже автоматически подтягивает данные, поэтому стоит заранее разобраться, за что именно мы доплачиваем и как не получить штраф.

Плательщиками являются все владельцы жилой и нежилой недвижимости — как физические, так и юридические лица, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Даже если вы живете за границей, но квартира в Украине - платить все равно надо. Обязанность возникает просто по факту того, что вы собственник.

Какая площадь облагается налогом в 2026 году

Налог начисляется не на всю площадь, а только на "лишние" метры:

для квартир — более 60 кв. м;

для домов — более 120 кв. м;

при наличии разных типов жилья — свыше 180 кв. м.

Именно превышение этих норм и формирует сумму, которая в 2026 году для некоторых владельцев станет больше.

Почему налог на недвижимость может вырасти

Даже если вы ничего не покупали и площадь не изменилась, налог может подрасти. Главная причина — он привязан к минимальной зарплате. В 2026 году минималка выросла до 8 647 грн по сравнению с 8 000 грн в прошлом году.

Плюс, если вы изменили долю собственности или переоформили имущество, система может пересчитать все по-новому.

Как платят налог совладельцы жилья

Если недвижимость имеет нескольких собственников, порядок зависит от формы собственности:

при долевой — каждый платит за свою долю;

при совместной без разделения — один из собственников по договоренности;

при разделенной — каждый отдельно за свою часть.

Где проверить налог на недвижимость

Налоговая служба самостоятельно присылает уведомления-решения. Проверить начисление можно в электронном кабинете плательщика или в приложении "Моя налоговая".

Если уведомление проигнорировать, начисляются штрафы.

Как правильно поделить жилье между совладельцами

Разобраться с правами на недвижимость бывает непросто, ведь закон четко разграничивает общую долевую и совместную собственность, отметил юрист Олег Козляк в комментарии Новини.LIVE.

Главное отличие здесь в конкретике: если в первом варианте доли уже расписаны как 1/2 или 1/3, то во втором они остаются размытыми до момента официального распределения.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — объясняет нюансы специалист.

Чтобы не доводить дело до конфликта, собственникам стоит заключить нотариальный договор и мирно зафиксировать статус объекта. Это значительно быстрее, чем годами обивать пороги кабинетов, однако при отсутствии согласия выход остается только один.

"Если договоренности достичь не удается, вопрос решается в судебном порядке", — говорит Козляк.

Хотя суд и позволяет установить порядок пользования имуществом или назначить компенсации, этот путь отнимает слишком много ресурсов и нервов.

