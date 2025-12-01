Видео
Внесение квартиры в Госреестр — когда нужно и сколько стоит

Внесение квартиры в Госреестр — когда нужно и сколько стоит

Ua ru
Дата публикации 1 декабря 2025 20:08
Право собственности на жилье — сколько стоит внесение квартиры в Госреестр в декабре
Мужчина читает документы. Фото: Freepik

В Украине до сих пор многие квартиры существуют только в базах БТИ. В мирное время это почти не создавало проблем, но сейчас, когда государство активно переводит услуги в электронный формат, актуальность корректного внесения жилья в Государственный реестр вещных прав растет.

Именно запись в реестре обеспечивает быстрое получение справок, оформление сделок и снижает юридические риски, отмечают в АН "Маяк".

Читайте также:

Сколько стоит внесение квартиры в реестр

Если право собственности на жилье было оформлено до 2013 года, а владельцу нужно лишь подтвердить его в современном реестре, государство проводит процедуру бесплатно. Достаточно предоставить заявление и документы, подтверждающие право. В такой ситуации административный сбор не начисляется, а сама процедура проходит в стандартные сроки.

В случаях, когда регистрация проводится по общим правилам - после утери документов, при первичной регистрации или уточнении данных — действует админсбор. Минимальная ставка составляет около 300 грн за срок выполнения до 5 рабочих дней.

Сколько стоит ускоренная регистрация квартиры

Владельцы могут выбрать и более быстрый формат. За оформление в течение двух часов придется заплатить около 13 000 грн. Размер платежа зависит от региона и срока, который выбирает заявитель.

"Ускоренная процедура подходит тем, кто готовит срочную сделку или требует быстрого обновления данных в системе", — отмечают специалисты.

Документы для внесения квартиры в реестр

Чтобы подать заявку, владельцу понадобятся:

  • документ, подтверждающий право собственности;
  • паспорт и идентификационный код;
  • технический паспорт, если его требует регистратор.

В некоторых ситуациях могут понадобиться дополнительные подтверждения — например, решение суда об установлении права.

Почему важно внести квартиру в реестр

Внесение жилья в реестр — это защита имущественных прав и уверенность в том, что данные о квартире официально закреплены в государственной системе. Это облегчает почти все юридические действия:

  • куплю и продажу;
  • дарение;
  • оформление наследства;
  • подачу документов через Дію.

Своевременное обновление информации устраняет риски двойной регистрации, упрощает взаимодействие с государственными сервисами и повышает правовую безопасность владельца, подчеркивают эксперты.

Как сообщалось, вопрос о количестве владельцев недвижимости остается актуальным, ведь украинцы часто оформляют жилье или землю совместно (через покупку, наследство или разделение долей). Действующее законодательство не ограничивает число совладельцев квартиры, дома или земельного участка; главное - соблюсти все законные требования.

Также мы рассказывали, что покупка недвижимости требует значительных финансовых вложений и является ответственным шагом. Чтобы избежать юридических и финансовых рисков, крайне важно провести тщательную проверку объекта. Это включает анализ документов, установление личности продавца и осмотр самой недвижимости.

Катерина Балаева
Автор:
Катерина Балаева
