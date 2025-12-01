Право власності на житло — скільки коштує внесення квартири до Держреєстру у грудні

Чоловік читає документи. Фото: Freepik

В Україні досі багато квартир існують лише у базах БТІ. У мирний час це майже не створювало проблем, але зараз, коли держава активно переводить послуги в електронний формат, актуальність коректного внесення житла до Державного реєстру речових прав зростає.

Саме запис у реєстрі забезпечує швидке отримання довідок, оформлення угод та знижує юридичні ризики, наголошують в АН "Маяк".

Читайте також:

Скільки коштує внесення квартири до реєстру

Якщо право власності на житло було оформлене до 2013 року, а власнику потрібно лише підтвердити його в сучасному реєстрі, держава проводить процедуру безплатно. Достатньо надати заяву та документи, що підтверджують право. У такій ситуації адміністративний збір не нараховується, а сама процедура проходить у стандартні строки.

У випадках, коли реєстрація проводиться за загальними правилами — після втрати документів, при первинній реєстрації або уточненні даних — діє адмінзбір. Мінімальна ставка становить близько 300 грн за строк виконання до 5 робочих днів.

Скільки коштує прискорена реєстрація квартири

Власники можуть обрати й швидший формат. За оформлення протягом двох годин доведеться сплатити близько 13 000 грн. Розмір платежу залежить від регіону та строку, який обирає заявник.

"Прискорена процедура підходить тим, хто готує термінову угоду або потребує швидкого оновлення даних у системі", — зазначають фахівці.

Документи для внесення квартири до реєстру

Щоб подати заявку, власнику знадобляться:

документ, що підтверджує право власності;

паспорт та ідентифікаційний код;

технічний паспорт, якщо його вимагає реєстратор.

У деяких ситуаціях можуть знадобитися додаткові підтвердження — наприклад, рішення суду про встановлення права.

Чому важливо внести квартиру до реєстру

Внесення житла до реєстру — це захист майнових прав та впевненість у тому, що дані про квартиру офіційно закріплені в державній системі. Це полегшує майже всі юридичні дії:

купівлю та продаж;

дарування;

оформлення спадщини;

подання документів через Дію.

Своєчасне оновлення інформації усуває ризики подвійної реєстрації, спрощує взаємодію з державними сервісами та підвищує правову безпеку власника, підкреслюють експерти.

Як повідомлялось, питання про кількість власників нерухомості залишається актуальним, адже українці часто оформлюють житло чи землю спільно (через купівлю, спадщину або поділ часток). Чинне законодавство не обмежує число співвласників квартири, будинку чи земельної ділянки; головне — дотриматися всіх законних вимог.

Також ми розповідали, що купівля нерухомості вимагає значних фінансових вкладень і є відповідальним кроком. Щоб уникнути юридичних та фінансових ризиків, вкрай важливо провести ретельну перевірку об'єкта. Це включає аналіз документів, встановлення особи продавця та огляд самої нерухомості.