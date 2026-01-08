Когда сосед может требовать демонтаж постройки на участке — что говорит закон в 2026 году

Мужчина на стройке. Фото: Freepik

Частный дом ассоциируется со свободой, однако она имеет четкие правовые границы. Любая новая постройка — будь то капитальный гараж или небольшая пристройка — может стать причиной затяжной судебной войны, если она мешает другим. И худший финал здесь не просто штраф, а принудительный демонтаж.

Согласно статье 103 Земельного кодекса Украины, собственники и землепользователи участков должны выбирать такие способы использования земельных участков, при которых соседним собственникам причиняется меньше всего неудобств. Именно эта формулировка чаще всего ложится в основу судебных споров.

Когда суд обяжет снести постройку

Важно понимать: суд не обяжет сносить стену только потому, что она "некрасивая". Но если нарушения существенные, риск реальный.

Ключевой критерий — не бумажки, а фактический ущерб. Если ваша крыша направляет дождевую воду прямо на соседский фундамент, или огромное здание полностью закрыло солнце для чужого огорода, это уже серьезная проблема.

"Самовольным строительством признается объект, построенный без надлежащих документов или с нарушением целевого назначения земли", — указано в статье 376 Гражданского кодекса Украины.

Если такая "самоволка" нарушает права других людей, суд имеет полное право заставить вас перестроить объект или полностью снести его за ваш счет.

Где можно строить, чтобы не ссориться с соседями

Чтобы не давать соседям лишних поводов для исков, стоит просто запомнить базовые цифры. Это ваш "щит" в любом споре:

1 метр — минимальное расстояние от границы для сараев и хозяйственных построек;

3 метра — дистанция для жилого дома.

Если объект пожароопасный (например, баня или котельная), расстояния должны быть еще больше согласно санитарным нормам.

Какие действия соседа признает законными

Добрососедство — это не только о расстоянии между стенами, но и о том, как вы эксплуатируете участок. Статья 104 Земельного кодекса Украины дает соседям право требовать прекращения любой деятельности, которая вредит их здоровью или окружающей среде.

Если с вашей территории постоянно идет удушливый дым, разносятся неприятные запахи от септика или доносится шум промышленного оборудования, закон будет на стороне жалующегося.

