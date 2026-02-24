Водопровід у дворі сусіда — чи має він право "обрізати" постачання

Як відстояти свої права із сусідом через водопровід. Фото: Pexels

Власники нерухомості змінюються і далеко не завжди до нових сусідів можна зайти на філіжанку кави, якщо з минулими у вас складалися дружні стосунки. Зокрема, нові власники нерухомості можуть перешкоджати тим чи іншим чином у реалізації ваших законних прав.

Чи має право новий сусід відрізати водопостачання, якщо у вас на руках є всі необхідні документи, пояснює Новини.LIVE із посиланням на статтю 356 Кримінального Кодексу України, яка передбачає покарання за самоуправство.

Законні методи впливу на сусіда, який відрізав водопостачання

Якщо новий власник нерухомості відрізав вам водопостачання — його дії підпадають під склад злочину самоправство.

Самоправство — це самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським інтересам або інтересам власника.

Цей злочин карається штрафом, або виправними роботами на строк до двох років, або пробаційним наглядом на строк до двох років.

У випадку, якщо у вас на руках є письмовий дозвіл на під'єднання, відповідні технічні умови від місцевого водоканалу — ви маєте правомірні підстави для захисту свого права користування водопостачанням.

Зверніться до поліції

Для захисту своїх прав можна звернутись до поліції. Для цього потрібно написати заяву про самоуправство, до якої додати фото- та відеофіксацію (з датою, адресою) та показання 2 свідків із засвідченням факту самовільних дій (відключення, перекриття, демонтаж).

Також необхідно написати та направити особисто чи рекомендаційним листом претензії до сторони, яка порушує ваші права. У ній необхідно вказати, що:

підключення здійснено на законних підставах;

вона не має прав власності на землю чи будинок;

її дії — незаконні та карані;

вимагайте негайно припинити протиправні дії.

Крім того, зверніться до водоканалу — вони зможуть підтвердити ваше законне право та виступити у якості третьої сторони.

Якщо дії правоохоронців не вплинуть на сусідів

Якщо домовитись із сусідом не вдалоося і суперечка лише загострилась — зверніться до суду із позовом про усунення перешкод у користуванні комунікаціями.

Крім того, відповідно до статті 401 Цивільного Кодексу України, якщо труба проходить по приватній земельній ділянці, але була прокладена за згодою попереднього власника, ви маєте право в судовому порядку вимагати встановлення сервітуту (право обмеженого користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном).

