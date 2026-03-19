Военные не могут купить квартиру по єОселе: список причин

Украинские военные в окопе. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Программа "єОселя" изначально выглядела как настоящий спасательный круг для наших военных — мол, вот вам реальная возможность наконец-то закрыть вопрос с собственным жильем. Но по состоянию на 2026 год ситуация выглядит, мягко говоря, неоднозначно. На бумаге все красиво: льготные 3%, государственная поддержка, приоритет.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, почему даже те, кто имеет право на льготную ипотеку, не всегда могут воспользоваться этой возможностью.

Почему продавцы отказываются от єОсели

Главная причина — нежелание ждать и рисковать. Продавцы привыкли к быстрым сделкам с наличными, тогда как еОселя предусматривает безналичный расчет в гривне

Рисковать никто не хочет, особенно когда курс валют может "прыгнуть" в любой момент. Плюс, не каждый продавец готов объяснять налоговой, откуда у него эта квартира и все ли чисто с документами. В итоге собственнику проще скинуть пару тысяч реальному покупателю с наличными, чем связываться с банковской бюрократией.

Какие квартиры подходят под єОселю

Требования к жилью существенно сужают выбор. Хотите 3%? Тогда ищите дом, которому не больше десяти лет. Это автоматически "выбивает" из игры почти весь старый фонд в удобных районах. Остаются или дорогие новостройки, или ЖК, где еще не все в порядке с вводом в эксплуатацию.

Да и с площадью не разгонишься: государство устанавливает четкие ограничения по метражу. Базовая норма — 52,5 кв. м на одного человека или пару плюс 21 кв. м на каждого следующего члена семьи, указано на сайте Ощадбанка.

Нашли классную квартиру, которая чуть больше нормы? Готовьтесь доплачивать за "лишние" метры из собственного кармана или вообще получить отказ от банка. Найти тот самый идеальный баланс между "хочу жить по-человечески" и "прохожу по требованиям" — это еще та задача.

Кто реально получает ипотеку под 3%

Самые лучшие условия остаются для военных, но даже для них процесс непростой. Формально к льготной ставке также относятся медики, педагоги и ученые.

На практике решают:

наличие "правильной" квартиры;

готовность продавца ждать;

качественное сопровождение сделки.

Без этого даже право на льготу не гарантирует результата.

Как сообщалось, с 9 февраля 2026 года условия єОсели стали жестче: отныне действуют новые лимиты по стоимости, площади и уже имеющейся недвижимости в собственности. Такие шаги ввели, чтобы сделать льготную ипотеку максимально адресной и помогать только тем семьям, которые реально в этом нуждаются.

Также мы рассказывали, что оформление ипотеки по программе "єОселя" — это долговременная ответственность, которую трудно планировать в условиях военной нестабильности. Поскольку предусмотреть трагические обстоятельства невозможно, семьям важно заранее понимать, как будут выполняться кредитные обязательства в случае форс-мажора.

Частые вопросы

Какой должен быть доход для получения ипотеки по єОселе?

Четкой суммы в законе нет, однако банк оценивает вашу платежеспособность. Обычно месячный платеж не должен превышать 30-40% чистой прибыли семьи. Для льготной ставки 3% желательно иметь от 30 тыс. грн дохода, а для массовой ипотеки 7% — от 45 тыс. грн, в зависимости от города и стоимости квартиры.

Кто может купить квартиру по єОселе?

Воспользоваться программой могут украинцы от 18 лет, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в расширении площади. Льготная ставка 3% действует для военных, медиков, учителей и ученых. Другие граждане, в частности ветераны и ВПЛ, могут рассчитывать на 7%. Главные условия: официальный доход, отсутствие санкций и пребывание объекта на подконтрольной территории.