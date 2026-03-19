Військові не можуть купити квартиру за єОселею: список причин

Українські військові в окопі. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Програма "єОселя" спочатку виглядала як справжній рятівний круг для наших військових — мовляв, ось вам реальна можливість нарешті закрити питання з власним житлом. Але станом на 2026 рік ситуація виглядає, м’яко кажучи, неоднозначно. На папері все красиво: пільгові 3%, державна підтримка, пріоритет.

Редакція Новини.LIVE розповідає, чому навіть ті, хто має право на пільгову іпотку, не завжди можуть скористатися цією можливістю.

Чому продавці відмовляються від єОселі

Головна причина — небажання чекати і ризикувати. Продавці звикли до швидких угод із готівкою, тоді як єОселя передбачає безготівковий розрахунок у гривні

Ризикувати ніхто не хоче, особливо коли курс валют може "стрибнути" в будь-який момент. Плюс, не кожен продавець готовий пояснювати податковій, звідки в нього ця квартира і чи все чисто з документами. У результаті власнику простіше скинути пару тисяч реальному покупцеві з готівкою, ніж зв'язуватися з банківською бюрократією.

Які квартири підходять під єОселю

Вимоги до житла суттєво звужують вибір. Хочете 3%? Тоді шукайте будинок, якому не більше десяти років. Це автоматично "вибиває" з гри майже весь старий фонд у зручних районах. Залишаються або дорогі новобудови, або ЖК, де ще не все гаразд із введенням в експлуатацію.

Та й з площею не розженешся: держава встановлює чіткі обмеження по метражу. Базова норма — 52,5 кв. м на одну особу або пару плюс 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї, зазначено на сайті Ощадбанку.

Знайшли класну квартиру, яка трохи більша за норму? Готуйтеся доплачувати за "зайві" метри з власної кишені або взагалі отримати відмову від банку. Знайти той самий ідеальний баланс між "хочу жити по-людськи" і "проходжу по вимогах" — це ще те завдання.

Хто реально отримує іпотеку під 3%

Найкращі умови залишаються для військових, але навіть для них процес непростий. Формально до пільгової ставки також належать медики, педагоги та науковці.

На практиці вирішують:

наявність "правильної" квартири;

готовність продавця чекати;

якісний супровід угоди.

Без цього навіть право на пільгу не гарантує результату.

Як повідомлялось,з 9 лютого 2026 року умови єОселі стали жорсткішими: відтепер діють нові ліміти щодо вартості, площі та вже наявної нерухомості у власності. Такі кроки запровадили, щоб зробити пільгову іпотеку максимально адресною та допомагати лише тим сім’ям, які реально цього потребують.

Також ми розповідали, що оформлення іпотеки за програмою "єОселя" — це довготривала відповідальність, яку важко планувати в умовах воєнної нестабільності. Оскільки передбачити трагічні обставини неможливо, родинам важливо заздалегідь розуміти, як виконуватимуться кредитні зобов’язання у разі форс-мажору.

Часті питання

Який повинен бути дохід для отримання іпотеки за єОселею?

Чіткої суми в законі немає, проте банк оцінює вашу платоспроможність. Зазвичай місячний платіж не має перевищувати 30-40% чистого прибутку родини. Для пільгової ставки 3% бажано мати від 30 тис. грн доходу, а для масової іпотеки 7% — від 45 тис. грн, залежно від міста та вартості квартири.

Хто може купити квартиру за єОселею?

Скористатися програмою можуть українці від 18 років, які не мають власного житла або потребують розширення площі. Пільгова ставка 3% діє для військових, медиків, вчителів та науковців. Інші громадяни, зокрема ветерани та ВПО, можуть розраховувати на 7%. Головні умови: офіційний дохід, відсутність санкцій та перебування об’єкта на підконтрольній території.