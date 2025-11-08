Видео
Видео

Поразит даже миллионеров — что приобрел Джордж Лукас в Лондоне

Поразит даже миллионеров — что приобрел Джордж Лукас в Лондоне

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 20:08
обновлено: 16:14
Джордж Лукас купил роскошный дом в Лондоне - сколько режиссер отдал за него
Джордж Лукас. Фото: Reuters

Создатель легендарной саги "Звездные войны" Джордж Лукас снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за нового фильма, а из-за одной из самых дорогих сделок на британском рынке недвижимости в 2025 году.

По данным Bloomberg, режиссер приобрел особняк в северо-западном Лондоне стоимостью около 40 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более 52 миллионов долларов США.

Какое жилье приобрел Джордж Лукас

Дом, который перешел в собственность Лукаса, расположен в престижном районе британской столицы. Ранее его владельцем был один из самых известных лондонских юристов.

Имение известно классической архитектурой, большим садом и частной зоной безопасности. Хотя представители режиссера от комментариев воздержались, эксперты рынка предполагают, что Лукас искал жилье для длительного пребывания в Европе.

В резиденцию входят:

  • несколько гостиных и залов для приемов гостей;
  • частный кинотеатр;
  • бассейн и тренажерный зал;
  • библиотека с панорамными окнами.

Почему Джордж Лукас инвестирует в лондонскую недвижимость

Несмотря на налоговые изменения, которые в последние годы замедлили рынок элитной недвижимости в Великобритании, интерес американских миллиардеров не уменьшается. Лондон остается символом стабильности, исторического престижа и международного влияния.

Финансовые аналитики отмечают несколько причин, почему подобные инвестиции выгодны:

  1. Защита капитала. Лондонская недвижимость считается "тихой гаванью" во времена глобальных экономических изменений.
  2. Налоговые преимущества. Несмотря на более жесткие правила, для иностранцев существуют гибкие механизмы владения.
  3. Имиджевый фактор. Покупка поместья в престижном районе — это не только жилье, но и элемент статуса.

Сколько стоит империя Лукаса

Состояние Джорджа Лукаса сейчас оценивается в 6,6 миллиарда долларов. Наибольшую прибыль он получил после продажи Lucasfilm корпорации Disney в 2012 году за 4,1 миллиарда долларов. С тех пор режиссер активно поддерживает благотворительные инициативы и инвестирует в культурные проекты.

"Его новое приобретение стало еще одним подтверждением того, что для Лукаса искусство, бизнес и стиль жизни тесно переплетены. Во время, когда рынок недвижимости переживает непростые трансформации, режиссер делает ставку на стабильность и престиж — то, что всегда остается вне моды", — пишет издание.

Как сделка повлияла на британский рынок жилья

Сделка Лукаса стала одной из самых дорогих в 2025 году. Она сигнализирует, что спрос на роскошные объекты со стороны иностранных покупателей постепенно восстанавливается. Для рынка, который в последнее время сталкивался со спадом, такая новость — позитивный сигнал.

"Лондон вновь подтвердил статус города, где звезды Голливуда не только снимают кино, но и охотно поселяются", — отмечает СМИ.

Как сообщалось, в этом году стоимость жилья в Украине, несмотря на инфляцию и нестабильность валют, поразила аналитиков своей доступностью по сравнению с ценами в ЕС. Украинский рынок недвижимости остается одним из самых дешевых на европейском континенте.

Также мы рассказывали, что дизайн гостиной актрисы Дакоты Джонсон — это настоящий гимн стилю mid-century modern. Благодаря работе студии Pierce & Ward пространство ожило благодаря мебели середины XX века, а также использованию натуральных текстур и земляных цветов.

