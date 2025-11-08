Джордж Лукас купил роскошный дом в Лондоне - сколько режиссер отдал за него

Джордж Лукас. Фото: Reuters

Создатель легендарной саги "Звездные войны" Джордж Лукас снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за нового фильма, а из-за одной из самых дорогих сделок на британском рынке недвижимости в 2025 году.

По данным Bloomberg, режиссер приобрел особняк в северо-западном Лондоне стоимостью около 40 миллионов фунтов стерлингов, что составляет более 52 миллионов долларов США.

Реклама

Читайте также:

Какое жилье приобрел Джордж Лукас

Дом, который перешел в собственность Лукаса, расположен в престижном районе британской столицы. Ранее его владельцем был один из самых известных лондонских юристов.

Имение известно классической архитектурой, большим садом и частной зоной безопасности. Хотя представители режиссера от комментариев воздержались, эксперты рынка предполагают, что Лукас искал жилье для длительного пребывания в Европе.

В резиденцию входят:

несколько гостиных и залов для приемов гостей;

частный кинотеатр;

бассейн и тренажерный зал;

библиотека с панорамными окнами.

Почему Джордж Лукас инвестирует в лондонскую недвижимость

Несмотря на налоговые изменения, которые в последние годы замедлили рынок элитной недвижимости в Великобритании, интерес американских миллиардеров не уменьшается. Лондон остается символом стабильности, исторического престижа и международного влияния.

Финансовые аналитики отмечают несколько причин, почему подобные инвестиции выгодны:

Защита капитала. Лондонская недвижимость считается "тихой гаванью" во времена глобальных экономических изменений. Налоговые преимущества. Несмотря на более жесткие правила, для иностранцев существуют гибкие механизмы владения. Имиджевый фактор. Покупка поместья в престижном районе — это не только жилье, но и элемент статуса.

Сколько стоит империя Лукаса

Состояние Джорджа Лукаса сейчас оценивается в 6,6 миллиарда долларов. Наибольшую прибыль он получил после продажи Lucasfilm корпорации Disney в 2012 году за 4,1 миллиарда долларов. С тех пор режиссер активно поддерживает благотворительные инициативы и инвестирует в культурные проекты.

"Его новое приобретение стало еще одним подтверждением того, что для Лукаса искусство, бизнес и стиль жизни тесно переплетены. Во время, когда рынок недвижимости переживает непростые трансформации, режиссер делает ставку на стабильность и престиж — то, что всегда остается вне моды", — пишет издание.

Как сделка повлияла на британский рынок жилья

Сделка Лукаса стала одной из самых дорогих в 2025 году. Она сигнализирует, что спрос на роскошные объекты со стороны иностранных покупателей постепенно восстанавливается. Для рынка, который в последнее время сталкивался со спадом, такая новость — позитивный сигнал.

"Лондон вновь подтвердил статус города, где звезды Голливуда не только снимают кино, но и охотно поселяются", — отмечает СМИ.

Как сообщалось, в этом году стоимость жилья в Украине, несмотря на инфляцию и нестабильность валют, поразила аналитиков своей доступностью по сравнению с ценами в ЕС. Украинский рынок недвижимости остается одним из самых дешевых на европейском континенте.

Также мы рассказывали, что дизайн гостиной актрисы Дакоты Джонсон — это настоящий гимн стилю mid-century modern. Благодаря работе студии Pierce & Ward пространство ожило благодаря мебели середины XX века, а также использованию натуральных текстур и земляных цветов.