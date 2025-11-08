Відео
Головна Ринок нерухомості Вразить навіть мільйонерів — що придбав Джордж Лукас у Лондоні

Вразить навіть мільйонерів — що придбав Джордж Лукас у Лондоні

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 20:08
Оновлено: 16:14
Джордж Лукас купив розкішний будинок у Лондоні — скільки режисер віддав за нього
Джордж Лукас. Фото: Reuters

Творець легендарної саги "Зоряні війни" Джордж Лукас знову опинився в центрі уваги — цього разу не через новий фільм, а через одну з найдорожчих угод на британському ринку нерухомості у 2025 році. 

За даними Bloomberg, режисер придбав особняк у північно-західному Лондоні вартістю близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить понад 52 мільйони доларів США.

Яке житло придбав Джордж Лукас

Будинок, який перейшов у власність Лукаса, розташований у престижному районі британської столиці. Раніше його власником був один із найвідоміших лондонських юристів. 

Маєток відомий класичною архітектурою, великим садом і приватною зоною безпеки. Хоча представники режисера від коментарів утрималися, експерти ринку припускають, що Лукас шукав житло для тривалого перебування в Європі.

До резиденції входять:

  • декілька віталень і залів для прийомів гостей;
  • приватний кінотеатр;
  • басейн і тренажерна зала;
  • бібліотека з панорамними вікнами.

Чому Джордж Лукас інвестує в лондонську нерухомість

Попри податкові зміни, які останніми роками сповільнили ринок елітної нерухомості у Великій Британії, інтерес американських мільярдерів не зменшується. Лондон залишається символом стабільності, історичного престижу та міжнародного впливу.

Фінансові аналітики зазначають кілька причин, чому подібні інвестиції вигідні:

  1. Захист капіталу. Лондонська нерухомість вважається "тихою гаванню" у часи глобальних економічних змін.
  2. Податкові переваги. Попри жорсткіші правила, для іноземців існують гнучкі механізми володіння.
  3. Іміджевий фактор. Купівля маєтку у престижному районі — це не лише житло, а й елемент статусу.

Скільки коштує імперія Лукаса

Статок Джорджа Лукаса нині оцінюється у 6,6 мільярда доларів. Найбільший прибуток він отримав після продажу Lucasfilm корпорації Disney у 2012 році за 4,1 мільярда доларів. З того часу режисер активно підтримує благодійні ініціативи та інвестує у культурні проєкти.

"Його нове придбання стало ще одним підтвердженням того, що для Лукаса мистецтво, бізнес і стиль життя тісно переплетені. У час, коли ринок нерухомості переживає непрості трансформації, режисер робить ставку на стабільність і престиж — те, що завжди залишається поза модою", — пише видання.

Як угода вплинула на британський ринок житла

Угода Лукаса стала однією з найдорожчих у 2025 році. Вона сигналізує, що попит на розкішні об’єкти з боку іноземних покупців поступово відновлюється. Для ринку, який останнім часом стикався зі спадом, така новина — позитивний сигнал.

"Лондон знову підтвердив статус міста, де зірки Голлівуду не лише знімають кіно, а й охоче оселяються", — зазначає ЗМІ.

Як повідомлялось, цього року вартість житла в Україні, попри інфляцію та нестабільність валют, вразила аналітиків своєю доступністю порівняно з цінами в ЄС. Український ринок нерухомості залишається одним із найдешевших на європейському континенті.

Також ми розповідали, що дизайн вітальні актриси Дакоти Джонсон — це справжній гімн стилю mid-century modern. Завдяки роботі студії Pierce & Ward простір ожив завдяки меблям середини XX століття, а також використанню натуральних текстур та земляних кольорів.

Великобританія нерухомість будинок Зоряні війни режисер
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
