Джордж Лукас купив розкішний будинок у Лондоні — скільки режисер віддав за нього

Творець легендарної саги "Зоряні війни" Джордж Лукас знову опинився в центрі уваги — цього разу не через новий фільм, а через одну з найдорожчих угод на британському ринку нерухомості у 2025 році.

За даними Bloomberg, режисер придбав особняк у північно-західному Лондоні вартістю близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів, що становить понад 52 мільйони доларів США.

Яке житло придбав Джордж Лукас

Будинок, який перейшов у власність Лукаса, розташований у престижному районі британської столиці. Раніше його власником був один із найвідоміших лондонських юристів.

Маєток відомий класичною архітектурою, великим садом і приватною зоною безпеки. Хоча представники режисера від коментарів утрималися, експерти ринку припускають, що Лукас шукав житло для тривалого перебування в Європі.

До резиденції входять:

декілька віталень і залів для прийомів гостей;

приватний кінотеатр;

басейн і тренажерна зала;

бібліотека з панорамними вікнами.

Чому Джордж Лукас інвестує в лондонську нерухомість

Попри податкові зміни, які останніми роками сповільнили ринок елітної нерухомості у Великій Британії, інтерес американських мільярдерів не зменшується. Лондон залишається символом стабільності, історичного престижу та міжнародного впливу.

Фінансові аналітики зазначають кілька причин, чому подібні інвестиції вигідні:

Захист капіталу. Лондонська нерухомість вважається "тихою гаванню" у часи глобальних економічних змін. Податкові переваги. Попри жорсткіші правила, для іноземців існують гнучкі механізми володіння. Іміджевий фактор. Купівля маєтку у престижному районі — це не лише житло, а й елемент статусу.

Скільки коштує імперія Лукаса

Статок Джорджа Лукаса нині оцінюється у 6,6 мільярда доларів. Найбільший прибуток він отримав після продажу Lucasfilm корпорації Disney у 2012 році за 4,1 мільярда доларів. З того часу режисер активно підтримує благодійні ініціативи та інвестує у культурні проєкти.

"Його нове придбання стало ще одним підтвердженням того, що для Лукаса мистецтво, бізнес і стиль життя тісно переплетені. У час, коли ринок нерухомості переживає непрості трансформації, режисер робить ставку на стабільність і престиж — те, що завжди залишається поза модою", — пише видання.

Як угода вплинула на британський ринок житла

Угода Лукаса стала однією з найдорожчих у 2025 році. Вона сигналізує, що попит на розкішні об’єкти з боку іноземних покупців поступово відновлюється. Для ринку, який останнім часом стикався зі спадом, така новина — позитивний сигнал.

"Лондон знову підтвердив статус міста, де зірки Голлівуду не лише знімають кіно, а й охоче оселяються", — зазначає ЗМІ.

