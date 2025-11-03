Сколько стоит квадратный метр в Европе и Украине — сравнение цен на квартиры

Многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Сравнение стоимости жилья в ЕС и Украине в этом году поразило даже аналитиков. Несмотря на инфляцию и колебания валют, украинский рынок недвижимости остается одним из самых доступных в Европе.

По данным портала ЛУН, Киев вошел в пятерку самых дешевых европейских столиц по цене квадратного метра нового жилья.

Сегодня средняя стоимость квадрата в столице составляет около 1 300 долларов, тогда как в большинстве европейских городов эта сумма больше в несколько раз. Это создает большой контраст и демонстрирует потенциал украинского рынка для внутренних и иностранных инвесторов.

Сколько стоит квадратный метр в столицах Европы

Цены в ЕС могут удивить даже опытных покупателей. В 2024 году средняя стоимость квадратного метра нового жилья в крупных столицах выглядела так:

Париж — 12 400 долл;

Люксембург — 12 800 долл;

Лондон — 9 530 долл;

Берлин — 8 300 долл;

Копенгаген — 7 600 долл;

Мадрид — 6 900 долл;

Рим — 4 400 долл.

Даже соседние с Украиной города уже оторвались по стоимости. В Варшаве квадратный метр стоит около 4 400 долларов, в Братиславе — 4 500 долларов, а в Бухаресте — 2 000 долларов.

Цены на жилье в ЕС. Графика: ЛУН

Цены на жилье в Украине в 2025 году

Несмотря на сложные экономические условия, украинский рынок недвижимости демонстрирует стабильность. Аналитики ЛУН зафиксировали такие средние показатели в октябре 2025 года:

Киев — 1 300 долл;

Львов — 1 370 долл;

Одесса, Ужгород — 1 090 долл;

Ровно, Черновцы, Винница — 990 долл;

Луцк — 950 долл;

Ивано-Франковск — 880 долл.

Цены на жилье в Украине. Графика: ЛУН

В целом тенденция свидетельствует: стоимость жилья в регионах остается ниже киевской, но постепенно растет. Это объясняется спросом на более безопасные и комфортные города, где развивается инфраструктура и растет количество новостроек.

Почему украинское жилье остается доступным

Главные причины — более низкие затраты на строительство, меньшие зарплаты в сфере и пока ограниченный спрос со стороны иностранных покупателей. В то же время эксперты прогнозируют, что после стабилизации ситуации в стране цены могут стремительно вырасти.

"Спрос после войны, по оценкам многих моих коллег, будет самым высоким в центральных и западных областях, а позже — также в отстроенных районах крупных городов, где государство или международные фонды будут гарантировать безопасную инфраструктуру", — рассказала Новини.LIVE риелтор Марина Куць.

Как сообщалось, рынок жилья в Украине остается стабильным, ведь несмотря на войну граждане продолжают покупать квартиры. Однако в крупных городах наблюдается тенденция, что покупатели отдают предпочтение определенным районам.

Также мы рассказывали, что через три года после запуска государственной программы "єОселя" на рынке недвижимости возникла эффективная альтернатива — рассрочки от застройщиков. В 2025 году именно эти рассрочки стали основным и доступным инструментом для большинства украинцев, желающих приобрести жилье, фактически превратившись в "новую валюту" рынка.