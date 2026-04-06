Красный акцент в интерьере комнаты Брук Шилдс: как "оживить" пространство одним способом (фото, видео)

Актриса Брук Шилдс. Фото: Reuters, brookeshields/Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда интерьеру не хватает не ремонта, а правильной детали. В 2026 году дизайнеры все чаще говорят о силе одного акцента, который меняет восприятие пространства. Именно такой прием показала Брук Шилдс — и он быстро стал популярным.

Речь идет о минимальных усилиях с максимальным эффектом, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Что такое теория неожиданного красного

Суть проста: в сдержанном, нейтральном интерьере появляется один яркий красный элемент. Это могут быть кресла, декор или текстиль. Важно не просто добавить цвет, а сделать его продуманным акцентом.

"Красный — единственный цвет, который одновременно выглядит историческим и современным. Он добавляет глубины даже самому простому пространству", — объясняет дизайнер Ребекка Формичелла.

В отличие от синего или зеленого, красный мгновенно собирает комнату в единую композицию. Он работает как энергетик для интерьера: добавляет тепла там, где было слишком "стерильно".

"Я пробовала этот прием с другими цветами, но именно красный дает самый сильный эффект и оживляет пространство", — подтверждает эксперт Гибе Хаттон.

Комната Брук Шилдс. Фото: brookeshields/Instagram

Как правильно добавить красный акцент

Самая большая ошибка — это расставить красные безделушки по углам. Тогда акцент превращается в визуальный шум.

Что стоит сделать:

добавить один яркий предмет (например, кресло);

повторить цвет в 1-2 деталях (книга, ваза, плед);

оставить достаточно "воздуха" вокруг акцента.

"Один предмет без повтора выглядит оторвано. Но несколько тонких отсылок заставляют пространство работать как единое целое", — объясняет Ребекка Формичелла.

Чтобы интерьер выглядел гармонично, дизайнеры советуют придерживаться проверенной формулы:

60% — базовые нейтральные цвета;

30% — дополнительные оттенки;

10% — акцент (именно здесь работает красный).

"Слишком много мелких красных деталей создают хаос. Лучше один сильный акцент, чем десяток мелких", — предупреждает дизайнер Луи Дрегмер.

Такой подход отвечает главному запросу современного жилья — минимум затрат и максимум эффекта. Он не требует ремонта или больших изменений, но полностью меняет ощущение пространства.

