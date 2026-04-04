Как кухня супермодели Лары Стоун стала главным трендом интерьеров в 2026 году (фото)

Лара Стоун и ее кухня.

Кухня давно перестала быть просто зоной для приготовления пищи, превратившись в пространство для эмоциональной разгрузки. В 2026 году мы окончательно отошли от стерильного минимализма и кричащих акцентов в пользу "тихой природы". Лучше всего это настроение уловила известная нидерландская супермодель Лара Стоун.

Ее интерьер уже называют одним из самых влиятельных примеров года, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

Какой цвет кухни в тренде в 2026 году

Центральной фигурой этого тренда стал оттенок sage green (шалфейный). Это мягкий, сложный цвет, который адаптируется под любое освещение и, в отличие от холодных серых тонов, действительно успокаивает.

Главный секрет успеха Лары — в отказе от пластика и глянца в пользу тактильности. Зеленые фасады здесь граничат с массивом натурального дерева, что создает эффект целостного, "лесного" пространства.

"Зеленые кухонные модули прекрасно работают с деревом, потому что это естественное сочетание, которое выглядит сбалансировано", — отмечает Максим Саучанка из Belmax Remodeling.

Читайте также:

По его словам, именно дерево "приземляет" цвет, не давая интерьеру стать слишком холодным или плоским.

Кухня Лары Стоун. Фото: fthtsi/Instagram

Это ощущение подтверждают и западные специалисты. Редактор Молли Малсом уверена, что такая палитра — это игра в долгую, а не минутная мода.

"Зеленый и дерево — одна из самых универсальных палитр. Она одинаково хорошо смотрится и в загородном доме, и в современной квартире", — подчеркивает она.

Как правильно сочетать зеленый и дерево

Для тех, кто планирует повторить этот прием, дизайнеры советуют избегать излишней "стерильности". Не пытайтесь идеально подогнать тон дерева к фасаду.

Наоборот, живая фактура с ее несовершенствами добавляет дому характера. Как объясняет Саучанка, популярность такого стиля — это наше подсознательное желание вернуться к истокам: листьям, земле и древесным текстурам.

В итоге, кухня Лары Стоун задала не просто цветовой тренд, а подход к дизайну — спокойный, естественный и гибкий. Именно такие решения, вероятно, останутся актуальными и после 2026 года.

Как сообщали Новини.LIVE, в 2026 году на смену дорогому мрамору и капитальным перестройкам приходит чистый прагматизм. Тренд задает обновленная кухня Дэвида Бекхэма, где главным акцентом стал лаконичный фартук из нержавейки. Это идеальный пример того, как одна функциональная деталь может освежить все пространство без лишних хлопот и грандиозного ремонта.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Сара Мишель Геллар вместе с Фредди Принцем-младшим показали интерьер своей кухни, чем сразу привлекли внимание профессиональных дизайнеров. Главной фишкой пространства стал эффект "невидимости", благодаря которому рабочая зона практически растворяется в доме. Такой минимализм позволяет скрыть бытовой хаос и сделать акцент на чистоте линий.