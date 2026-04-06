Головна Ринок нерухомості

Дата публікації: 6 квітня 2026 20:08
Червоний акцент в інтер’єрі кімнати Брук Шилдс: як "оживити" простір одним способом (фото, відео)
Акторка Брук Шилдс. Фото: Reuters, brookeshields/Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Іноді інтер’єру бракує не ремонту, а правильної деталі. У 2026 році дизайнери дедалі частіше говорять про силу одного акценту, який змінює сприйняття простору. Саме такий прийом показала Брук Шилдс — і він швидко став популярним. 

Йдеться про мінімальні зусилля з максимальним ефектом, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Що таке теорія несподіваного червоного

Суть проста: у стриманому, нейтральному інтер’єрі з’являється один яскравий червоний елемент. Це можуть бути крісла, декор або текстиль. Важливо не просто додати колір, а зробити його продуманим акцентом.

"Червоний — єдиний колір, який одночасно виглядає історичним і сучасним. Він додає глибини навіть найпростішому простору", — пояснює дизайнерка Ребекка Формічелла.

На відміну від синього чи зеленого, червоний миттєво збирає кімнату в єдину композицію. Він працює як енергетик для інтер’єру: додає тепла там, де було занадто "стерильно". 

"Я пробувала цей прийом з іншими кольорами, але саме червоний дає найсильніший ефект і оживляє простір", — підтверджує експертка Гібе Хаттон.

 

Виграшна формула: акторка Брук Шилдс одним акцентом змінила кімнату (фото) - фото 1
Кімната Брук Шилдс. Фото: brookeshields/Instagram

Як правильно додати червоний акцент

Найбільша помилка — це розставити червоні дрібнички по кутах. Тоді акцент перетворюється на візуальний шум.

Що варто зробити:

  • додати один яскравий предмет (наприклад, крісло);
  • повторити колір у 1–2 деталях (книга, ваза, плед);
  • залишити достатньо "повітря" навколо акценту.

"Один предмет без повтору виглядає відірвано. Але кілька тонких відсилань змушують простір працювати як єдине ціле", — пояснює Ребекка Формічелла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щоб інтер’єр виглядав гармонійно, дизайнери радять дотримуватися перевіреної формули:

  • 60% — базові нейтральні кольори;
  • 30% — додаткові відтінки;
  • 10% — акцент (саме тут працює червоний).

"Занадто багато дрібних червоних деталей створюють хаос. Краще один сильний акцент, ніж десяток дрібних", — попереджає дизайнер Луї Дрегмер.

Такий підхід відповідає головному запиту сучасного житла — мінімум витрат і максимум ефекту. Він не потребує ремонту чи великих змін, але повністю змінює відчуття простору.

Як повідомляли Новини.LIVE, стримана класика часто здається незатишною, тому дизайнери шукають прості прийоми, щоб додати оселі "душі" без повноцінного ремонту. Показовим став приклад вітальні Сандри Буллок: там лише один вдалий акцент зміг повністю розтопити холод інтер'єру та змінити його настрій.

Також Новини.LIVE розповідали, що багато хто боїться купувати світлі меблі через їхню непрактичність, але погляд на вітальню Дженніфер Еністон змушує змінити думку. Акторка довела, що білий диван — це не лише про естетику, а й про комфорт, який не потребує зайвих жертв.

закордонні зірки Дизайн акторка
Катерина Балаєва - редактор, оглядач ринку нерухомості
Катерина Балаєва
