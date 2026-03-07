Письменные требования не помогли — как принудительно выселить сожителя

За что могут выселить сожителя из жилья.. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ситуация, когда в вашей квартире безосновательно обитает посторонний человек, является настоящим испытанием для нервов и грубым нарушением права собственности. То ли из-за семейных ссор, или из-за чрезмерного доверия, нежелательный "гость" часто отказывается выезжать добровольно, создавая длительный конфликт.

Причины бывают разные — от семейных конфликтов до опрометчивого доверия, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Александра Андрешкова.

Главное, предостерегает юрист, никакой самодеятельности. Как бы ни чесались руки выбросить чемоданы за дверь или сменить замки, пока человек внутри — не делайте этого.

В Украине закон защищает неприкосновенность жилья даже тех, кто находится там "на птичьих правах". Выставите силой — и сами окажетесь под уголовной статьей или получите встречный иск. Выселение работает исключительно через суд (статья 391 Гражданского кодекса).

Основания для выселения через суд

Суд удовлетворит иск, если вы докажете, что человек:

потерял родственные связи . Например, вы развелись, а бывший муж или жена упорно не съезжают;

. Например, вы развелись, а бывший муж или жена упорно не съезжают; портит имущество . Если квартира превращается в руины, а соседи пишут жалобы на постоянные гулянки или потопы;

. Если квартира превращается в руины, а соседи пишут жалобы на постоянные гулянки или потопы; использует жилье не по назначению . Мастерская, склад, притон - все это основания для выселения;

. Мастерская, склад, притон - все это основания для выселения; просто игнорирует ваши права. Если человек не владелец и не имеет договора аренды, его пребывание — это ваша добрая воля, которую вы имеете право отозвать.

Права сожителя

Правовой статус человека определяет сложность выселения, отмечает адвокат. Если человек просто живет у вас — это одно.

Если же он там зарегистрирован, но не является владельцем, процесс сложнее. Вам придется сначала признать человека утратившим право пользования жильем.

Легче всего это сделать, если доказать, что человек не живет в квартире более 6 месяцев без уважительных причин.

Пошаговый план действий при выселении

Попытка "по-доброму". Отправьте официальное письменное требование об освобождении жилья заказным письмом с описью вложения. Это ваше главное доказательство в суде, что вы пытались решить все мирно. Фиксация нарушений. Вызывайте полицию, если человек дебоширит. Составляйте акты вместе с представителями ОСМД или соседями о том, что человек проживает (или, наоборот, давно не появлялся). Исковое заявление. Готовьте документы на право собственности и идите в суд по месту нахождения квартиры.

Адковат отмечает, что даже с решением суда на руках вы не можете выгнать человека сами. Это работа для государственной исполнительной службы.

Что еще нужно знать украинцам

В наших реалиях общая недвижимость часто становится причиной споров между родственниками или супругами, особенно когда встает вопрос ее продажи, рассказал юрист Олег Козляк в комментарии журналистке Новини.LIVE Насте Рейн.

По его словам, правовой статус имущества может быть долевым или совместным, и эта разница является фундаментальной для владельцев.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального раздела", — подчеркивает эксперт.

Чтобы не доводить дело до суда, лучше всего зафиксировать долю каждого собственника через нотариально заверенный договор.

Козляк отмечает, что при наличии общей долевой собственности человек четко понимает свой объем прав, например, владея ровно 1/2 объекта. Такой конструктивный подход позволяет быстро изменить статус имущества и сохранить нервы всем участникам процесса.

