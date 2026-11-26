Старые многоэтажки в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине насчитывается около 180 тысяч многоквартирных домов, значительная часть которых десятилетиями не подвергалась капитальному ремонту. Из-за изношенных крыш, фасадов и инженерных сетей владельцам жилья грозят все более значительные расходы. Эксперты объяснили, кто должен финансировать восстановление старых домов и почему без участия государства не обойтись.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Хмарочос".

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Сколько старых домов нуждаются в ремонте в Украине

По оценкам, около 89% украинских домохозяйств проживают в домах, построенных до 1990 года. Всего в Украине насчитывается примерно 180 тысяч многоквартирных домов.

В то же время полноценной базы с актуальной информацией о техническом состоянии всего жилого фонда нет. Профессиональные обследования проводятся преимущественно в отдельных случаях, поэтому общинам сложно определить, какие дома нуждаются в первоочередном восстановлении.

Доктор экономических наук, профессор КНУБА и Вроцлавского политехнического университета Всеволод Николаев обратил внимание на масштабы накопившейся проблемы. По его словам, после приватизации квартир во многих домах десятилетиями не проводились ремонты.

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Эксперт отметил, что потребность в капитальном ремонте отдельных домов может составить сумму, соизмеримую с половиной стоимости нового жилья. Из-за этого обычные взносы жильцов не всегда способны покрыть необходимые работы.

Кто должен платить за капитальный ремонт многоэтажек

Вопрос финансирования старого жилого фонда остается одним из самых сложных. Формально ответственность за общее имущество несут совладельцы квартир, однако далеко не все жильцы могут самостоятельно оплатить масштабную реконструкцию.

Народный депутат и первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко подчеркнул, что без участия государства полноценная реконструкция старых многоэтажек невозможна.

По его словам, ранее законодательство предусматривало участие государства и территориальных общин в финансировании первого капитального ремонта домов после приватизации квартир. Однако на практике это обязательство долгое время не выполнялось должным образом.

В настоящее время соответствующая норма сохранена в статье 15 Закона Украины "Об основных принципах жилищной политики". Она предусматривает участие бывших собственников жилищного фонда или их правопреемников в финансировании ремонта и содействии его организации.

Кучеренко считает, что масштабная реновация требует государственной программы, бюджетных средств, международной помощи и грантового финансирования. Одних только взносов жильцов для этого недостаточно, особенно если речь идет о малообеспеченных семьях.

Почему владельцам квартир могут понадобиться дополнительные средства

Доктор юридических наук, координатор технической рабочей группы Минразвития Сергей Комнатный объясняет, что одним из главных препятствий для модернизации является несовершенная система управления многоквартирными домами.

Совладельцы формально отвечают за жилье, но зачастую не располагают достаточными организационными возможностями и инструментами для принятия сложных решений по реконструкции. Кроме того, рынок профессиональных управляющих пока не может обеспечить необходимый уровень работы с масштабными проектами.

По оценке эксперта, финансирование обновления жилья должно сочетать государственную поддержку, ресурсы международных финансовых учреждений, частный капитал и частично взносы самих совладельцев.

Президент общественного союза "Экспертная межотраслевая организация Украины" Ольга Максименко также подчеркивает необходимость четкого распределения ответственности между собственниками, управляющими и другими участниками жилищной сферы.

По ее мнению, без системного учета технического состояния домов, постоянного мониторинга и контроля качества ремонтных работ даже наличие денег не гарантирует результата.

Какие изменения готовятся для владельцев квартир

4 ноября 2026 года Министерство развития общин и территорий сообщило о регистрации в Верховной Раде законопроекта "Об управлении жилищным фондом". Документ призван сформировать единые правила управления многоквартирными домами и определить ответственность совладельцев, управляющих и поставщиков услуг.

Среди предложенных изменений:

Единая цифровая система учета жилья. В ней будет храниться информация о многоквартирных домах, их техническом состоянии, форме управления и управляющих.

В ней будет храниться информация о многоквартирных домах, их техническом состоянии, форме управления и управляющих. Новая модель представления интересов совладельцев . Предлагается ввести простое товарищество совладельцев по принципу «один дом — одно юридическое лицо».

. Предлагается ввести простое товарищество совладельцев по принципу «один дом — одно юридическое лицо». Профессиональная сертификация управляющих . Для специалистов предусмотрены аттестация и требования к ответственности за надлежащее управление жильем.

. Для специалистов предусмотрены аттестация и требования к ответственности за надлежащее управление жильем. Механизмы страхования жилищного фонда. Документ также предусматривает соответствующие инструменты защиты многоквартирных домов.

Заместитель министра Наталья Козловская пояснила, что реформа должна установить понятные правила взаимодействия всех участников управления жильем.

В то же время законопроект не устанавливает единого нового тарифа на ремонт для всех владельцев квартир и не означает автоматического увеличения платежей сразу после регистрации документа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Киев постепенно теряет лидерство по ценам на жилье. В других городах Украины стоимость квартир также меняется, а ситуация на рынке недвижимости зависит от спроса и предложения. В то же время возраст дома и техническое состояние жилья остаются важными факторами при выборе квартиры.

Также мы писали, что владельцам недвижимости в Украине приходится учитывать обязательные налоги на жилье. За определенную площадь квартиры или дома может быть начислено более 10 тысяч гривен налога. Размер платежа зависит от площади недвижимости и установленных ставок.