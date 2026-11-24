Киев теряет лидерство по ценам на жилье: что происходит с рынком
Однокомнатная квартира во Львове стоит около 79 тысяч долларов, тогда как в Киеве — примерно 65 тысяч. В то же время аренда жилья в столице за год подешевела на 9 %, а владельцы все чаще идут навстречу арендаторам. Цены и спрос на жилье в Украине меняются по-разному в зависимости от города.
Об этом в эфире День.LIVE рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.
Действительно ли рынок недвижимости в Украине остановился
Говорить о том, что рынок недвижимости в Украине мертв, неправильно. После начала полномасштабной войны ситуация в разных регионах настолько различается, что оценивать их по одному показателю нельзя.
По словам Виктории Берещак, сейчас фактически существуют отдельные региональные рынки. Например, в центральных областях — Полтавской, Винницкой и Кировоградской, а также в западных городах — Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске — сохраняется активность купли-продажи жилья.
Поэтому общая картина не означает, что спрос исчез. В одних городах недвижимость дорожает, в других владельцам приходится пересматривать цены и искать покупателей или арендаторов.
"Рынок не мертв. Он просто находится в сложной реальности, и эта сложная ситуация сказывается на цифрах предложения", — подчеркнула эксперт.
Отдельно она объяснила ситуацию с арендой в столице. В сентябре на рынке стало больше квартир, но это было связано со сложной ситуацией в Киеве из-за российских обстрелов. Уже в октябре количество новых предложений сократилось на 12–14%, что свидетельствует об определенной стабилизации.
Сколько стоит аренда квартиры в Киеве
Согласно данным, приведенным в эфире, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 15 тысяч гривен в месяц. Это примерно на 9% меньше, чем год назад. Самые дешевые предложения можно найти в Деснянском районе.
Однако эта сумма не отражает стоимость всего жилья на Левом берегу. В современных жилых комплексах с автономным энергоснабжением аренда может стоить около 1 200 долларов.
Разница объясняется состоянием дома, его инфраструктурой и возможностью комфортно жить даже во время перебоев с электроэнергией.
Часть киевлян действительно переезжает с Левого берега на Правый из-за опасений по поводу отопления, водоснабжения и других коммунальных проблем зимой. Но, по мнению Берещак, это еще не означает, что цены на жилье на Левом берегу обрушатся.
Если жилой комплекс имеет автономное энергоснабжение и необходимую инфраструктуру, жильцы могут оставаться в своих квартирах, даже несмотря на сложную ситуацию в городе.
Почему владельцы квартир вынуждены снижать арендную плату
На столичном рынке аренды изменилось поведение владельцев жилья. Теперь им приходится не только устанавливать цену, но и договариваться с потенциальными арендаторами.
Как пояснила Виктория Берещак, если владелец хочет, чтобы квартира не простаивала, ему стоит быть готовым к уступкам. В противном случае жилье может долго оставаться без жильцов, а это означает потерю потенциального дохода.
Среди возможных уступок эксперт назвала:
- Снижение арендной платы. Владельцы могут соглашаться на скидку, чтобы быстрее найти арендаторов. "Военные" цены, характерные для 2022–2023 годов, уже не являются универсальным решением, но торг остается актуальным.
- Рассрочка залога. Обычно при заселении арендатор вносит залоговый платеж, который часто равен месячной арендной плате. Однако владелец может разрешить сначала внести половину суммы, а остальную часть — позже.
- Разделение комиссии риэлтора. Расходы на услуги посредника можно распределить между владельцем и арендатором, а не перекладывать всю сумму на одну сторону.
Еще одна проблема — привязка арендной платы к курсу доллара или евро. Из-за колебаний валют арендаторам сложнее планировать ежемесячные расходы.
Поэтому фиксированная сумма в гривне может стать более удобным вариантом для обеих сторон. Арендатор будет понимать, сколько нужно платить ежемесячно, а у владельца будет больше шансов найти человека, который согласится на долгосрочное проживание.
Стоит ли продавать квартиру в Киеве и переезжать за границу
Из-за ситуации с безопасностью часть украинцев задумывается о переезде за границу. Владельцы недвижимости стоят перед непростым выбором: продать квартиру в Украине, чтобы приобрести жилье в другой стране или оплачивать там аренду, либо оставить недвижимость в собственности.
Виктория Берещак советует не спешить с продажей, если нет острой необходимости в деньгах.
Если финансовые возможности позволяют переехать за границу и оплачивать там проживание без продажи украинской квартиры, лучше рассмотреть именно этот вариант.
Эксперт считает, что после окончания войны и возвращения деловой активности в столицу цены на недвижимость в Киеве могут снова расти.
В то же время решение должно зависеть от финансовых возможностей семьи. Нужно учитывать не только расходы на переезд, но и дальнейшее содержание квартиры в Украине, а также оплату жилья за рубежом.
Где квартиры стоят дороже, чем в Киеве
Столица уже не является бесспорным лидером по стоимости однокомнатных квартир. В некоторых западных городах жилье стоит дороже, чем в Киеве.
По словам Виктории Берещак, медианные цены на однокомнатные квартиры составляют:
- Киев — около 65 тысяч долларов;
- Львов — около 79 тысяч долларов;
- Ужгород — 73–75 тысяч долларов;
- Ивано-Франковск — около 72 тысяч долларов;
- Черновцы — 65–69 тысяч долларов.
Таким образом, Львов опережает Киев примерно на 14 тысяч долларов, а Ужгород и Ивано-Франковск также демонстрируют более высокие показатели.
По оценке эксперта, позиции столицы зависят не только от спроса на квартиры, но и от активности застройщиков. Когда девелоперы вкладывают собственные средства в строительство и не ждут исключительно денег покупателей, рынок получает дополнительный импульс.
Подобную ситуацию Киев уже демонстрировал в 2024–2025 годах. Однако когда застройщики откладывают реализацию проектов до лучших времен, покупатели также становятся более осторожными.
Одна из причин — неопределенность со сроками завершения строительства. По словам Берещак, ожидание получения квартиры в новостройке может затянуться еще на два–два с половиной года сверх заявленных сроков.
В результате покупатели не спешат вкладывать деньги, а застройщики не получают достаточной активности для развития новых проектов.
Что будет с ценами на недвижимость после войны
После окончания войны и возвращения людей в Киев спрос на жилье может вырасти. Восстановление деловой активности, возвращение части украинцев и оживление строительства создадут предпосылки для повышения цен.
Поэтому нынешнее отставание столицы от Львова и Ужгорода не обязательно станет долгосрочной тенденцией.
В то же время до окончания войны рынок будет оставаться зависимым от ситуации с безопасностью, платежеспособности покупателей и готовности застройщиков продолжать строительство.
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Кроме того, мы писали, что владелец квартиры не может без согласования заходить в жилье, которое сдают в аренду другие люди, даже если у него есть запасные ключи. Плановые осмотры, ремонт и другие визиты необходимо заранее согласовывать с жильцами. Исключением могут быть неотложные ситуации, в частности пожар, прорыв трубы или утечка газа.