Жилой дом. Фото: Новини.LIVE

Однокомнатная квартира во Львове стоит около 79 тысяч долларов, тогда как в Киеве — примерно 65 тысяч. В то же время аренда жилья в столице за год подешевела на 9 %, а владельцы все чаще идут навстречу арендаторам. Цены и спрос на жилье в Украине меняются по-разному в зависимости от города.

Об этом в эфире День.LIVE рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Действительно ли рынок недвижимости в Украине остановился

Говорить о том, что рынок недвижимости в Украине мертв, неправильно. После начала полномасштабной войны ситуация в разных регионах настолько различается, что оценивать их по одному показателю нельзя.

По словам Виктории Берещак, сейчас фактически существуют отдельные региональные рынки. Например, в центральных областях — Полтавской, Винницкой и Кировоградской, а также в западных городах — Львове, Ужгороде и Ивано-Франковске — сохраняется активность купли-продажи жилья.

Поэтому общая картина не означает, что спрос исчез. В одних городах недвижимость дорожает, в других владельцам приходится пересматривать цены и искать покупателей или арендаторов.

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"Рынок не мертв. Он просто находится в сложной реальности, и эта сложная ситуация сказывается на цифрах предложения", — подчеркнула эксперт.

Отдельно она объяснила ситуацию с арендой в столице. В сентябре на рынке стало больше квартир, но это было связано со сложной ситуацией в Киеве из-за российских обстрелов. Уже в октябре количество новых предложений сократилось на 12–14%, что свидетельствует об определенной стабилизации.

Сколько стоит аренда квартиры в Киеве

Согласно данным, приведенным в эфире, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет около 15 тысяч гривен в месяц. Это примерно на 9% меньше, чем год назад. Самые дешевые предложения можно найти в Деснянском районе.

Однако эта сумма не отражает стоимость всего жилья на Левом берегу. В современных жилых комплексах с автономным энергоснабжением аренда может стоить около 1 200 долларов.

Разница объясняется состоянием дома, его инфраструктурой и возможностью комфортно жить даже во время перебоев с электроэнергией.

Часть киевлян действительно переезжает с Левого берега на Правый из-за опасений по поводу отопления, водоснабжения и других коммунальных проблем зимой. Но, по мнению Берещак, это еще не означает, что цены на жилье на Левом берегу обрушатся.

Если жилой комплекс имеет автономное энергоснабжение и необходимую инфраструктуру, жильцы могут оставаться в своих квартирах, даже несмотря на сложную ситуацию в городе.

Почему владельцы квартир вынуждены снижать арендную плату

На столичном рынке аренды изменилось поведение владельцев жилья. Теперь им приходится не только устанавливать цену, но и договариваться с потенциальными арендаторами.

Как пояснила Виктория Берещак, если владелец хочет, чтобы квартира не простаивала, ему стоит быть готовым к уступкам. В противном случае жилье может долго оставаться без жильцов, а это означает потерю потенциального дохода.

Среди возможных уступок эксперт назвала:

Снижение арендной платы. Владельцы могут соглашаться на скидку, чтобы быстрее найти арендаторов. "Военные" цены, характерные для 2022–2023 годов, уже не являются универсальным решением, но торг остается актуальным.

Рассрочка залога. Обычно при заселении арендатор вносит залоговый платеж, который часто равен месячной арендной плате. Однако владелец может разрешить сначала внести половину суммы, а остальную часть — позже.

Разделение комиссии риэлтора. Расходы на услуги посредника можно распределить между владельцем и арендатором, а не перекладывать всю сумму на одну сторону.

Еще одна проблема — привязка арендной платы к курсу доллара или евро. Из-за колебаний валют арендаторам сложнее планировать ежемесячные расходы.

Поэтому фиксированная сумма в гривне может стать более удобным вариантом для обеих сторон. Арендатор будет понимать, сколько нужно платить ежемесячно, а у владельца будет больше шансов найти человека, который согласится на долгосрочное проживание.

Стоит ли продавать квартиру в Киеве и переезжать за границу

Из-за ситуации с безопасностью часть украинцев задумывается о переезде за границу. Владельцы недвижимости стоят перед непростым выбором: продать квартиру в Украине, чтобы приобрести жилье в другой стране или оплачивать там аренду, либо оставить недвижимость в собственности.

Виктория Берещак советует не спешить с продажей, если нет острой необходимости в деньгах.

Если финансовые возможности позволяют переехать за границу и оплачивать там проживание без продажи украинской квартиры, лучше рассмотреть именно этот вариант.

Эксперт считает, что после окончания войны и возвращения деловой активности в столицу цены на недвижимость в Киеве могут снова расти.

В то же время решение должно зависеть от финансовых возможностей семьи. Нужно учитывать не только расходы на переезд, но и дальнейшее содержание квартиры в Украине, а также оплату жилья за рубежом.

Где квартиры стоят дороже, чем в Киеве

Столица уже не является бесспорным лидером по стоимости однокомнатных квартир. В некоторых западных городах жилье стоит дороже, чем в Киеве.

По словам Виктории Берещак, медианные цены на однокомнатные квартиры составляют:

Киев — около 65 тысяч долларов;

Львов — около 79 тысяч долларов;

Ужгород — 73–75 тысяч долларов;

Ивано-Франковск — около 72 тысяч долларов;

Черновцы — 65–69 тысяч долларов.

Таким образом, Львов опережает Киев примерно на 14 тысяч долларов, а Ужгород и Ивано-Франковск также демонстрируют более высокие показатели.

По оценке эксперта, позиции столицы зависят не только от спроса на квартиры, но и от активности застройщиков. Когда девелоперы вкладывают собственные средства в строительство и не ждут исключительно денег покупателей, рынок получает дополнительный импульс.

Подобную ситуацию Киев уже демонстрировал в 2024–2025 годах. Однако когда застройщики откладывают реализацию проектов до лучших времен, покупатели также становятся более осторожными.

Одна из причин — неопределенность со сроками завершения строительства. По словам Берещак, ожидание получения квартиры в новостройке может затянуться еще на два–два с половиной года сверх заявленных сроков.

В результате покупатели не спешат вкладывать деньги, а застройщики не получают достаточной активности для развития новых проектов.

Что будет с ценами на недвижимость после войны

После окончания войны и возвращения людей в Киев спрос на жилье может вырасти. Восстановление деловой активности, возвращение части украинцев и оживление строительства создадут предпосылки для повышения цен.

Поэтому нынешнее отставание столицы от Львова и Ужгорода не обязательно станет долгосрочной тенденцией.

В то же время до окончания войны рынок будет оставаться зависимым от ситуации с безопасностью, платежеспособности покупателей и готовности застройщиков продолжать строительство.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какой документ нужно заключить при аренде квартиры, чтобы не потерять страховой депозит. В договоре следует зафиксировать сумму арендной платы, порядок оплаты коммунальных услуг и условия возврата залога. Также важно составить акт приема-передачи жилья и описать состояние имущества.

Кроме того, мы писали, что владелец квартиры не может без согласования заходить в жилье, которое сдают в аренду другие люди, даже если у него есть запасные ключи. Плановые осмотры, ремонт и другие визиты необходимо заранее согласовывать с жильцами. Исключением могут быть неотложные ситуации, в частности пожар, прорыв трубы или утечка газа.