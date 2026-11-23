Жилые дома. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году владельцам квартир и частных домов придётся уплатить налог на недвижимость за 2026 год. Максимальная ставка вырастет до 129,71 грн за каждый квадратный метр сверх установленной нормы. Поэтому в зависимости от площади жилья и решения местного совета сумма в платежке может составить несколько тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Каким будет налог на недвижимость в 2027 году

Налог на недвижимое имущество уплачивают владельцы жилья, площадь которого превышает установленные Налоговым кодексом нормы. При этом облагаются налогом не все объекты недвижимости, а только квадратные метры, превышающие установленный лимит.

В 2027 году украинцы будут платить налог за 2026 год. Максимальная ставка составит 129,71 грн за один квадратный метр. Ее рассчитывают как 1,5% от минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2026 года, которая составляет 8 647 грн.

В то же время окончательную ставку определяет местный совет. Она зависит от местоположения недвижимости и ее типа, поэтому фактическая сумма платежа может быть меньше максимальной.

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За какую площадь квартиры и дома нужно платить

Налоговый кодекс предусматривает необлагаемую налогом площадь жилой недвижимости:

квартира или несколько квартир — 60 кв. м;

жилой дом или несколько домов — 120 кв. м;

одновременное владение квартирой и домом — 180 кв. м.

Если площадь жилья не превышает соответствующую норму, налог за него не начисляется. Если же у владельца есть несколько объектов одного типа, их общую площадь учитывают вместе.

Например, если человек владеет двумя квартирами по 50 кв. м, общая площадь составляет 100 кв. м. Следовательно, налогообложению подлежат 40 кв. м сверх льготной нормы.

Сколько придется заплатить за квартиру в 2027 году

Размер налога зависит от площади жилья и ставки, установленной общиной. Если применять максимальную ставку в 129,71 грн за квадратный метр, суммы будут следующими:

квартира площадью 70 кв. м — 1 297,05 грн;

квартира площадью 80 кв. м — 2 594,10 грн;

квартира площадью 90 кв. м — 3 891,15 грн;

квартира площадью 100 кв. м — 5 188,20 грн;

квартира площадью 120 кв. м — 7 782,30 грн.

Например, владельцу квартиры площадью 100 кв. м придется уплатить налог за 40 лишних квадратных метров. По максимальной ставке это составит более 5,1 тыс. грн в год.

Для частных домов действует другая необлагаемая норма — 120 кв. м. Поэтому за дом площадью 150 кв. м налог начислят на 30 кв. м, а за дом площадью 200 кв. м — на 80 кв. м.

По максимальной ставке владельцам придется заплатить соответственно 3 891,15 грн и 10 376,40 грн.

Отдельное правило касается крупной недвижимости. Если площадь квартиры превышает 300 кв. м или дома — 500 кв. м, годовой налог увеличивают еще на 25 000 грн за каждый такой объект.

Когда необходимо уплатить налог на недвижимость

Налоговые уведомления-решения с суммой начисления за 2026 год владельцы недвижимости должны получить до 1 июля 2027 года. В документе налоговая укажет адрес объекта, его площадь, применённую ставку и сумму к уплате.

После получения уведомления физические лица имеют 60 дней, чтобы уплатить налоговое обязательство.

Проверить начисления можно в Электронном кабинете налогоплательщика или через приложение "Моя налоговая". Если владелец заметил ошибку в площади жилья, количестве объектов или расчете, он может обратиться в налоговую для сверки данных.

Ранее Новин.LIVE сообщали, что цены на квартиры и частные дома в Украине продолжают расти. За год жилье подорожало более чем на 20%, а новостройки прибавили в цене еще больше. Такая динамика влияет на расходы украинцев, планирующих приобрести собственную недвижимость.

Также владельцам жилья стоит учитывать не только налоги, но и особенности самого дома. Панельные дома, хрущевки и новостройки могут существенно отличаться по уровню шумоизоляции. Это важно проверить еще до покупки квартиры, чтобы избежать дополнительных расходов и бытового дискомфорта.