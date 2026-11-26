Стара багатоповерхівка в Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні налічується близько 180 тисяч багатоквартирних будинків, значна частина яких десятиліттями не проходила капітального ремонту. Через зношені дахи, фасади та інженерні мережі власникам житла загрожують дедалі більші витрати. Експерти пояснили, хто має фінансувати відновлення старих будинків і чому без державної участі не обійтися.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на "Хмарочос".

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Скільки старих будинків потребують ремонту в Україні

За оцінками, близько 89% українських домогосподарств проживають у будинках, зведених до 1990 року. Загалом в Україні налічується приблизно 180 тисяч багатоквартирних будинків.

Водночас повноцінної бази з актуальною інформацією про технічний стан усього житлового фонду немає. Професійні обстеження проводять переважно в окремих випадках, тому громадам складно визначити, які будинки потребують першочергового відновлення.

Доктор економічних наук, професор КНУБА та Вроцлавської політехніки Всеволод Ніколаєв звернув увагу на масштаби накопиченої проблеми. За його словами, після приватизації квартир у багатьох будинках десятиліттями не проводили ремонти.

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Експерт зазначив, що потреба в капітальному ремонті окремих будинків може становити суму, співмірну з половиною вартості нового житла. Через це звичайні внески мешканців не завжди здатні покрити необхідні роботи.

Хто має платити за капітальний ремонт багатоповерхівок

Питання фінансування старого житлового фонду залишається одним із найскладніших. Формально відповідальність за спільне майно несуть співвласники квартир, однак далеко не всі мешканці можуть самостійно оплатити масштабну реконструкцію.

Народний депутат і перший заступник голови парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко наголосив, що без державної участі повноцінне оновлення старих багатоповерхівок неможливе.

За його словами, раніше законодавство передбачало участь держави та територіальних громад у фінансуванні першого капітального ремонту будинків після приватизації квартир. Однак на практиці це зобов'язання тривалий час не виконувалося належним чином.

Нині відповідну норму збережено у статті 15 Закону України "Про основні засади житлової політики". Вона передбачає участь колишніх власників житлового фонду або їхніх правонаступників у фінансуванні ремонту та сприяння його організації.

Кучеренко вважає, що масштабна реновація потребує державної програми, бюджетних коштів, міжнародної допомоги та грантового фінансування. Самих лише внесків мешканців для цього недостатньо, особливо якщо йдеться про малозабезпечені родини.

Чому власникам квартир можуть знадобитися додаткові гроші

Доктор юридичних наук, координатор технічної робочої групи Мінрозвитку Сергій Комнатний пояснює, що однією з головних перешкод для модернізації є недосконала система управління багатоквартирними будинками.

Співвласники формально відповідають за житло, але часто не мають достатніх організаційних можливостей та інструментів для ухвалення складних рішень щодо реконструкції. Крім того, ринок професійних управителів поки не може забезпечити необхідний рівень роботи з масштабними проєктами.

За оцінкою експерта, фінансування оновлення житла має поєднувати державну підтримку, ресурси міжнародних фінансових установ, приватний капітал і частково внески самих співвласників.

Президентка громадської спілки "Експертна міжгалузева організація України" Ольга Максименко також наголошує на необхідності чіткого розподілу відповідальності між власниками, управителями та іншими учасниками житлової сфери.

На її думку, без системного обліку технічного стану будинків, постійного моніторингу та контролю якості ремонтних робіт навіть наявність грошей не гарантуватиме результату.

Які зміни готують для власників квартир

4 листопада 2026 року Міністерство розвитку громад та територій повідомило про реєстрацію у Верховній Раді законопроєкту "Про управління житловим фондом". Документ має сформувати єдині правила управління багатоквартирними будинками та визначити відповідальність співвласників, управителів і постачальників послуг.

Серед запропонованих змін:

Єдина цифрова система обліку житла. У ній зберігатимуть інформацію про багатоквартирні будинки, їхній технічний стан, форму управління та управителів.

У ній зберігатимуть інформацію про багатоквартирні будинки, їхній технічний стан, форму управління та управителів. Нова модель представлення інтересів співвласників . Пропонується запровадити просте товариство співвласників за принципом "один будинок — одна юридична особа".

. Пропонується запровадити просте товариство співвласників за принципом "один будинок — одна юридична особа". Професійна сертифікація управителів . Для фахівців передбачають атестацію та вимоги до відповідальності за належне управління житлом.

. Для фахівців передбачають атестацію та вимоги до відповідальності за належне управління житлом. Механізми страхування житлового фонду. Документ також передбачає відповідні інструменти захисту багатоквартирних будинків.

Заступниця міністра Наталія Козловська пояснила, що реформа має встановити зрозумілі правила взаємодії всіх учасників управління житлом.

Водночас законопроєкт не встановлює єдиного нового тарифу на ремонт для всіх власників квартир і не означає автоматичного збільшення платежів одразу після реєстрації документа.

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